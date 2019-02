Redacción LR

Se muestra optimista en todo sentido y cercano a Dios. El cantante Sixto Rein ha compuesto “Afortunado”, que es una oda urbana a la que él llama ‘bendiciones’ en su vida: familia, amigos y rápido éxito, teniendo como talón de Aquiles la crisis que vive su natal Venezuela.

¿Te sientes ‘afortunado’ en la vida como tu canción?

Me siento súper afortunado contar con la familia que tengo, con la cultura que represento y con la canción que nos hace abrir los ojos sobre las grandes oportunidades que tenemos diariamente, gracias a Dios.

¿Eres siempre optimista?

Siempre trato de aprender. Somos humanos, erramos. No busco exponerme como un santo.

¿Te enfada la crisis que vive Venezuela?

Es una situación que ha cambiado mucho mi perspectiva de vida.

¿Por qué?

He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de salir, conocer universidades y medios de comunicación en entrevistas, y saber que no contamos con esa capacidad por problemas políticos, es malo… mientras el mundo sigue avanzando.

Vives en Venezuela. ¿Quieres irte?

No me quiero ir de mi país, no quiero irme de ahí, pero necesitamos un cambio.

¿Ese cambio lo intentas desde la música?

Es lo que intento. Me enfoco por hacer canciones que estén más inclinadas hacia cosas más humanitarias, y tengo la necesidad de representar un lado positivo.

¿Por qué utilizar el género urbano?

El género urbano se ha apoderado de toda la música. Para mí es hablar en la jerga que se habla irrumpiendo en la forma en que se hacía la música.

¿Qué te diferencia a ti de otros intérpretes?

Creo que las ganas de hacer algo distinto. Somos conectores que agarran colores y presentan un producto diferente para todos.

¿Te ha costado trabajo llegar a la posición en la que te encuentras?

Bastante. He trabajado mucho. Tengo la bendición de contar con personas grandiosas y de contar con una familia que siempre me apoyó. Desde el colegio.

¿Terminaste el colegio?

Terminé bachillerato, pero tuve que faltar mucho. Mis padres me comprendieron. Solo confiaron en lo que les decía, que haría algo bueno.

¿Qué piensas de los intérpretes urbanos que cosifican a la mujer?

Creo que viene un cambio importante, puesto que si bien no todos hacen canciones humanas, los que han hablado de las peores cosas ya se han dado cuenta. Dios tiene un plan para todos.

¿Y la música urbana?

La música urbana está para modificar el mundo y ser una luz ante tanta oscuridad.

¿Te imaginaste alguna vez que tu música la iba a escuchar el mundo?

Jamás. Y es una bendición de Dios que esto esté ocurriendo. Aún me falta mucho por aprender, pero el inicio está muy bueno.❧