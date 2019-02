Penitentes por el agua

Redacción LR

Cerca de 40 años lleva la provincia de Talara padeciendo ante las autoridades correspondientes por recibir un suministro eficiente y eficaz de agua potable. El estribillo de las campañas electorales ha llevado la promesa del tan ansiado servicio básico, pero una vez en el sillón municipal, el candidato ganador pasaba al cajón del olvido o de la desidia la aspiración de la ciudadanía, de contar con una prestación pública saludable, diaria y permanente en su domicilio. Es para no creer, que en la localidad en donde se lleva a cabo la construcción de la más moderna refinería de petróleo de Sudamérica, los talareños de los distintos distritos se hayan visto obligados, por las circunstancias y, en diversas oportunidades, a realizar marchas y bloqueos de la Panamericana Norte, pues por los resultados y el tiempo transcurrido, hasta ahora, no hay solución a tan álgida cuestión. “Pero el problema no es tan solo la falta de agua, el colmo es que el recibo siempre llega puntual, tengas o no agua en tu caño hay que pagar rápido porque si no, vienen los hombrecitos a cerrarte la llave”, comentan los pobladores en las largas colas de pago en la EPS Grau. En los últimos días los pobladores de Máncora y Los Órganos, tras insistentes protestas, han recibido ofrecimientos de solución ante los funcionarios del Ministerio de Vivienda y que por los días que no han recibido agua no les cobrarán. Es de ley, pues nadie paga por algo que no recibe, pero suena raro. ¿En Talara el consumo se paga por días o por volumen? Bien le haría a este enojoso tema que los alcaldes, el gobernador y los ministros miren los indicadores del Banco Mundial en cuanto al recurso agua y se darán cuenta de que atender este tema es invertir en la persona humana en cuanto a salud pública, y obviamente en el turismo y gastronomía de calidad en tan estratégica zona del norte del Perú. Tan igual como en San Juan de Lurigancho, en Talara se padece por agua.❧