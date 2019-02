“El morbo en la televisión es una falta de respeto al arte”

Redacción LR

Hablar del grupo Antología es hablar de Dilio Galindo, un músico reconocido por difundir la música andina en su tierra natal y en casi todas las colonias peruanas. Además de poder conmover con canciones como “Aléjate”, el artista que nació en Puquio (Ayacucho) puede alegrar el alma con temas como “Corazón contento”.

Hoy sábado te presentas junto a Max Castro y William Luna en San Juan de Lurigancho. ¿Sientes que hay unión o envidia entre los intérpretes andinos?

Siempre ha habido cordialidad. En la música andina hay participación constante. Cuando hemos invitado a los colegas, han aceptado y han puesto el mismo empeño.

¿Qué falta para que la música andina despegue?

Pienso que es un público heroico el que tiene la música andina. ¿Qué falta? Que no estemos en Perú (risas). Que el peruano tenga otro espíritu. Hacer arte en Perú es complicado y hacer música andina es más complicado. ¿Por qué? Nadie hace nada por la cultura.

En mayo de 2017 tuviste un incidente en ATV (le cortaron en plena presentación), ¿te dejó alguna enseñanza?

Yo no pensé que iba a tener tanta repercusión (su queja en Facebook). Ese día estaba indignado porque cambiaron el tiempo destinado para un grupo que hace arte por la vida personal de alguien. Me pareció totalmente estúpido.

¿Volverías a ir a un programa de entretenimiento?

La verdad... no.

¿Estás resentido con la televisión?

No, pero me di cuenta que ese tipo de programas no valen nada. Es una pérdida de tiempo, en realidad. Siento que la televisión en el país está cada vez peor. Se está yendo al vacío. Como el morbo vende, todos los canales hacen morbo. Eso es una falta de respeto para el arte.

¿Cuál sería la solución?

Un buen espaldarazo es que la gente ya no vea programas que no educan. Si tuviéramos otra televisión, tendríamos otra sociedad. ❧