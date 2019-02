“Hay una búsqueda por la aprobación de mi padre”

Redacción LR

Como hijo del conocido actor de cine, teatro y televisión, Miguel Iza, Franco ha aprendido de su padre como una fuente natural que poco a poco lo hará encontrar su propia voz. Joven dramaturgo, con afición a la música y lectura, se sienta a conversar sobre su relación con su progenitor y el quehacer teatral.

¿Se puede decir que la vena artística es por tus padres?

Era el niño que se sentaba en la butaca para ver el ensayo por decimoquinta vez.

¿No te cansaba?

Para nada. Así me di cuenta que el teatro era parte de mi vida.

¿Te incomoda sentirte observado en lo artístico por tu padre?

Tengo que admitir que su opinión es bastante importante para mí.

¿Por ser tu padre o por ser actor?

Ambas. Hay un respeto al nivel actoral que tiene, respeto a su figura y trabajo. También hay una búsqueda por su aprobación.

¿Por qué aprobación?

Creo que mis trabajos buscan satisfacer a las personas que amo. Entonces, es natural que haya algo de eso. Al mismo tiempo, es quien más confianza me da.

¿Es una relación conflictiva o tranquila?

En el trabajo viene bien que te exijan, más aún cuando hay amor.

¿Si te llama la atención en el trabajo, la continúa en casa?

Cuando estamos trabajando es una cosa y cuando es una cena familiar, otra. Mientras no haya ningún roce en el trabajo, ya me puede decir lo que quiera.

¿Te sientes importante dentro del grupo de jóvenes dramaturgos?

Creo que hay una movida, principalmente, incentivada por la variedad de concursos que están saliendo, pero hay que intentar cuidar que no todo sea concurso.

¿Por qué?

No todo debe ser concurso. Mientras prime la necesidad de escribir, genial, porque es por necesidad de comunicar. Hay que saber distinguir entre ambos.

¿Cómo defines tu estilo?

Difícil definirlo, pero lo que me encanta es distraer al público.

Cuéntame.

El humor es una buena forma de bajar las defensas. Cuando alguien se está riendo y luego lo golpeas, se vuelve la experiencia más rica.

Estás rodeado de un tipo de teatro, ¿piensas explorar algo más alternativo, físico?

Me encantaría explorar. Lo que me nace más, desde todas las áreas que he aprendido, es el manejo de la palabra. Me siento cómodo al usar la palabra. Lo físico es un reto, pero para eso debo nutrirme.

¿Es difícil dirigir a actores con mayor experiencia?

Influye el nivel de confianza con la persona. Puede venir la persona que sea, pero si no le tengo confianza, no le voy a pedir algo que le voy a pedir a mi papá, por ,ejemplo.

Sé más específico.

En mi primera obra, Análisis, actuaron mi viejo y Javier Valdez. Podría ser yo una nada ante ellos, pero Javier se entregó por completo al proyecto, al exigir más y junto a mi papá, e hicieron un buen trabajo.

¿Se deberían impartir clases de arte en sus distintas manifestaciones en los colegios?

Me gustaría que los niños lleven cursos de arte de manera obligatoria. Sé que decir obligatorio suena horrible, pero si nos enseñan matemática, lengua e historia, fundamentales, pero obligatorias, también nos deberían enseñar arte.

¿De qué manera se haría?

Creo que debería estar en la currícula.❧