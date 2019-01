Wynnie Mynerva: “Creo que en mi generación tampoco me entienden tanto”

En medio de máquinas sexuales y muchas mujeres desnudas, Wynnie Mynerva prepara su próxima exposición que ronda el erotismo. Quiere crear un espacio a lo Dalí donde las fantasías se mezclen con la tecnología en todas sus formas y no nos sintamos tímidos de nuestros propios fetiches. “Todo es válido mientras sea consensuado”, me dice Wynnie Mynerva.

¿Tomas las películas eróticas como una referencia?

Ahora no lo he tomado como referencia. Busco artefactos de la vida real porque no quiero la tecnología de los androides, sino algo más cercano como una máquina de correr.

¿Es difícil conseguir exposiciones con estos temas?

Súper difícil. Lo primero que te dicen es “puedes exponer, pero tienes que cubrir esta cosita” o “todo bien por Internet, pero acá es otra cosa”.

¿Has accedido por presión?

En algunas exposiciones de venta sé que nunca me lo van a aceptar así que lo cambio. A veces me han dicho: “Tú sabes que tenemos un tipo de clientes”.

Es inevitable…

Conseguí una galerista que no tiene problemas. Me ha dicho que puedo presentar lo que yo quiera. Puede ser que le vaya bien, como puede ser que se quejen los vecinos. Sobre todo por los muñecos de bebés.

¿Cómo te definirías en este momento?

... Toda nuestra vida hemos sido cosas que no somos y queremos construir. Nunca hemos sido lo que somos ahora. Yo hace unos años no era esto. Era una ficción. Podría haber sido gracioso decirle a mis compañeros del colegio: quiero ser una artista visual que trata temas de sexo. Todos se hubieran reído, pero eso era una ficción. Era algo por construirse y se construyó. Ahora es una realidad, nadie puede reírse.

¿Tu familia qué opina?

Creo que reaccionan bien. No les queda otra. Mi papá me ayuda un montón. Están orgullosos y me dicen “bueno, tu generación sí se atreve a estas cosas”. Creo que en mi generación tampoco me entienden tanto.

¿Te han preguntado si haces estas cosas por 'fetiche' o 'trauma'?

¿O si me han violado?… montón de veces. Dicen “seguro tus papás son protestantes” o “eres ninfómana”. Creo que muchas de esas cosas puedo tenerlas, no habría nada de malo.

¿Qué buscas demostrar con estas máquinas?

Espero que sea un cuarto surrealista. Abrir nuestra imaginación y transformar todo. Tú estás vestida como quieres y yo me visto como quiero, pero en el sexo no suele suceder eso. Hacemos las cosas como nos han dicho. Que la gente se pregunte “¿esto de verdad existe?”, esa sensación creo que es muy saludable.

Como que alguien tiene su fantasía, pero se dice “no” pues piensa que eso es raro.

Es una forma de romper con eso. La gente debería tener más posibilidades de disfrutar del sexo y gozar sus fantasías. Que uno salga de la muestra pensando en que puede forjarse su propio universo o recrear algo que vio. Eso me incentiva mucho.