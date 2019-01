Redacción LR

Viajaste a EEUU para dar un paso importante en tu vida...

Sí. En la decisión de incursionar en las artes escénicas en Nueva York fue algo muy difícil de convencer a mi familia, pero pude demostrar que por medio de ese amor al teatro, al arte, se pueden descubrir grandes cosas.

¿Desde cuándo esa pasión?

Es el teatro musical lo que llenó mi vida desde el 2015 y guió mis pasos a EEUU, donde está la meca del arte.

¿Cuál es tu expectativa?

La de trabajar algún día en el teatro musical en Estados Unidos.

¿Dónde empezaste a estudiar teatro y canto?

Primero empecé a estudiar canto a los 7 años con clases privadas con el profesor cubano Andrés Arreasa. Y el teatro formalmente a partir del 2015 en el colegio Villa María La Planicie. Fue el profesor Manuel Ramírez Gastón que me da una carta de recomendación a The American Academy of Dramatic Arts (AADA) en Nueva York y me impulsó a seguir la carrera de artes escénicas.

¿Quiénes son tus referentes?

Son varios. Como actor en el teatro musical, Ramin Karimloo, (canadiense de ascendencia iraní). Para mí es el mejor intérprete del Fantasma de la ópera.

¿Y en el Perú?

El teatro musical en el Perú es limitado.

¿Y Marco Zunino?

Es un gran referente, fue uno de los primeros peruanos en llegar a Broadway. Es el máximo exponente del teatro musical en el Perú.

¿Fue difícil ingresar a la AADA?

Todo un reto. El proceso de admisión consistía en dos cartas de referencia y una audición de dos monólogos. Presenté uno de un musical llamado 1776, donde hice el papel de John Adams, uno de los fundadores de EEUU. Y el otro fue un papel cómico.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es ser el primer latinoamericano en interpretar al Fantasma de la ópera en Broadway internacionalmente, porque hasta ahora no hubo ninguno.

¿Tienen acceso los jóvenes a participar de este arte?

El Perú tiene mucho talento, pero en estudios de teatro es muy limitado. El único lugar profesional donde se puede estudiar teatro es en la PUCP, el resto son talleres que pueden ofrecer educación integral del teatro, pero allí quedan. Uno de los problemas principales en el Perú es el desarrollo de la cultura.

Si tuvieras al ministro de Cultura frente a ti, ¿qué le dirías?

Que así como hay un Conservatorio de Música (universidad), le propondría la creación del Conservatorio Nacional de Artes Escénicas, uniendo todas las disciplinas, la música, el canto, el teatro, la danza, todo ello en un sitio, respaldado por el Estado, y que otorgue títulos profesionales que puedan certificar una profesión. ❧