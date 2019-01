Gloria Gonzales: “Si sabes quién eres, no importa la edad, nadie te ofende”

Es la regidora más longeva por Lima (71) y la más entusiasta en la defensa de los derechos de los afrodescendientes. Gloria Gonzales ha iniciado labores junto a Jorge Muñoz en lo que espera signifique una revolución para la capital.

¿Te imaginaste alguna vez como regidora?

No me lo imaginé. Sabía que estaba en el número tres, pero lo veía muy lejano... de repente será o no será, me decía. Cuando Acción Popular no remontaba, estaba tranquila esperando los resultados. Pero luego pasamos a quienes tenían fuerza arriba: Daniel Urresti y Renzo Reggiardo, porque la subida con la lampa fue en una semana.

¿Sentiste que era tu oportunidad de entrar en un terreno aún por explorar?

Pensaba que era persona mayor y le quitaba la oportunidad a un joven, pero me dieron apertura y me confirmaron que Jorge tenía en su plan de gobierno juntar a todas las poblaciones vulnerables y bajo ese punto de vista decidí acompañarlo.

¿Cuál fue la virtud de Muñoz?

Aceptar las invitaciones de universidades e instituciones para dictar charlas sobre su plan de gobierno, pues jóvenes están ávidos del saber.

¿Y la virtud tuya?

Seguir adelante pues no me sentía bien de ánimo al desconocer si tenía cáncer. Luego las personas a mi alrededor me animaron y seguí adelante con la oportunidad otorgada.

¿Qué fue lo primero que hiciste?

Me dediqué a trabajar y a hacerle saber a todos mis amigos, incluso a los que ya no tenemos obligación de votar, de arengar a buscar un cambio.

¿Qué puntos de la visión de Jorge Muñoz compartes?

Apostar primero por la disciplina. Ir quitando los ambulantes que están en el Centro de Lima, por ejemplo, me parece importante. Viene el desorden, la gente que te roba. Esas cosas tienen que volver a su lugar.

¿No les estarían quitando oportunidades de trabajar?

Jorge está muy de acuerdo con lo autogestionario, pero hay que tener orden. El orden no significa condiciones infrahumanas... cómo vas al baño, dónde comes. Los ambulantes necesitan estar organizados y trabajar óptimamente.

¿Qué puntos del discurso difieres con Muñoz?

Al contrario. Formo parte de una población invisible y vulnerable y es necesario que todo se vea y se organice. Jorge está pensando en la inclusión por sobre todas las cosas.

¿Ejemplo?

Hay que estar atenta del adulto mayor. Están también los niños y niñas. Y enseñarles quiénes somos, con una educación inclusiva sin importar el color de tu piel. En eso se va a hacer hincapié y es por eso que me pareció interesante su propuesta.

¿Por qué apostar por la cultura?

En Miraflores, Jorge tuvo que intervenir en el tema de la cultura y la interculturalidad. Si uno ya tiene bien formado este último concepto, puedes hacer que se aplique en las escuelas. Es una forma de irnos identificando.

¿No es difícil unirnos entre peruanos?

Lima es un espacio de personas con costumbres diferentes y todos debemos unirnos porque somos peruanos. Ya se inició la gestión y hay primeros pasos en ese objetivo.

¿Qué hacer contra la discriminación bajo cualquier circunstancia?

En principio, tenemos que aprender a autoidentificarnos y así no sentirnos ofendidos. Si sabes quién eres, no importa el color o la edad, nadie te ofende.

¿Existe una clave para ello?

Empezar a educar a los niños diciendo que todos somos iguales.