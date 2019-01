Redacción LR

Como decano de la Facultad de Comunicación y Diseño de la UCAL, Mario Gutiérrez ha puesto en relieve sus más de treinta años de experiencia en la docencia al servicio del quinto distrito más poblado de Lima: La Molina. Desde esta sede, emprende con la narrativa transmedia en la malla curricular y distintos eventos inclusivos.

¿Ha crecido la demanda de alumnos en la UCAL?

Sí, hay un número significativo de alumnos en la carrera de Periodismo, por ejemplo, que indica un buen trabajo por parte del equipo.

¿En qué consiste ese trabajo?

En producir contenidos de demanda y que agreguen valor a la gente, no que a la gente le interese lo que a ti te interese.

¿Qué vienen realizando?

Estamos produciendo proyectos pequeños para el distrito de La Molina.

¿Cuál es el objetivo?

No queremos que nos identifiquen como una universidad sino como gente que está produciendo información para un distrito que lo requiere.

¿Ese es tu modelo de negocio y emprendimiento en la UCAL?

El negocio no es la información, es transformar a las personas, lo que hace que trasciendan tus acciones a otro nivel que no solamente es cumplir en llenar el espacio o una tarea en particular.

¿No es difícil pasar de la teoría a la realidad?

Estamos apostando por la creatividad y la cocreación; creo que ahí se va materializando tu pregunta.

Detállame.

Consiste en trabajo de sinergias, de trabajar con diseñadores, arquitectos, marketeros, comunicadores, periodistas y cineastas, hace que el producto tenga una personalidad diferente.

¿Qué analizan?

Qué está pasando con los medios masivos que han entrado a la transmedia y qué está pasando con los que nacieron en la multiplataforma, que han llegado de otra manera al manejo de la información.

¿En función de qué?

De la gente. Hay que entender esto como un proceso de retroalimentación. La gente sigue siendo lo más importante, hay que entender qué está generando sin ingenuidad y estar dispuestos a entenderlo y hacer una sociedad mejor.

¿Y la política nacional tiene espacio dentro de lo que haces?

Por supuesto. Es nuestro deber estar al tanto de todo. Hay actividad política aislada de la sociedad y de los objetivos a largo plazo que nuestro país necesita.

¿Qué hacer desde tu posición para cambiar esto?

Generar contenidos, desde lo transmedia, que nos ayuden a entender la realidad y modificarla. Desde la docencia, formar individuos capaces de tomar decisiones independientemente de la carrera elegida.❧