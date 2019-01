A quién le importan los venezolanos

Lo que menos les importa es Venezuela, me dice mi amiga caraqueña en Madrid, cuando vemos juntas cómo la derecha liberal, las ultraderechas y las izquierdas del mundo sacan su tajada de la situación.

Con un oportunismo fuera de serie, unos ya han reconocido un nuevo presidente, mientras que los otros gritan que es un golpe de Estado contra el orden constitucional. Tenemos a lo peorcito de cada casa apoyando a uno y otro bando. A Putin con Maduro, a Trump y Bolsonaro con la oposición. Que haya tantos diciendo que les preocupa la democracia de ese país huele fuerte a petróleo.

Que haya tantos que ignoren que Maduro ya ha violado varias veces la constitución para mantenerse en el poder huele a dogma. No se puede negar el intervencionismo de Estados Unidos en este contencioso.

Como no se puede negar que Maduro dio un golpe antes deshaciéndose de la Asamblea Constituyente elegida democráticamente por el pueblo venezolano porque había ganado la oposición y Maduro se iba a tener que ir. Pero en cambio hizo unas elecciones a su medida que miles no reconocieron. Pero en medio de esos grandes bloques ideológicos de guerra fría hay gente real luchando porque lo que viven están seguros de que no es ni una vulgar democracia y mucho menos un paraíso socialista.

Hay muchos que exigen nuevas elecciones, unas legítimas y transparentes. Cuando mi amiga me dice que a nadie le importa en realidad el pueblo venezolano tiene razón.

Hay también miles de venezolanos que preferirían que los líderes del mundo falsamente libre y los nostálgicos de la revolución que confunden gobiernuchos mafiosos con el comunismo se callaran la boca y dejaran que ellos mismos resuelvan sus problemas como pueblo soberano.

Ahora mismo la cura en Venezuela dudo que sea peor que la enfermedad, pero si de algo estoy segura es que el cambio debe salir de sus propias tripas. Yanquis go home, pero Maduro go home también. Venezuela necesita recuperar a Venezuela.