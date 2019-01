“La discapacidad puede ser un plus para lograr cosas increíbles”

Redacción LR

El deportista arequipeño es el primer paraatleta peruano que participó en el Campeonato Mundial de Judo IBSA realizado el año pasado en Portugal. A sus 28 años, no solo está próximo a representarnos en los Juegos Parapanamericanos, que se realizarán en Lima del 23 de agosto al 1 de setiembre, sino también a convertirse en el primer abogado con discapacidad visual de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.

Tu discapacidad visual no te ha limitado a lograr grandes cosas en tu vida.

No, yo no me siento limitado. Mi discapacidad visual la he tenido toda la vida. Se me detectó catarata congénita con glaucoma cuando tenía dos años y desde muy chiquito he aprendido a convivir con ella.

¿Pese a los obstáculos que has tenido que superar?

Sí, porque con un alto grado de autoestima y el apoyo familiar uno puede superar cualquier tipo de discapacidad, vivir con ella y crecer. En el transcurso de mi vida he logrado ser un ejemplo de vida o agente de cambio. Eso me ha ayudado a no ver mi discapacidad como una incapacidad sino como una posibilidad de hacer algo bueno por los demás.

Muchos, y me incluyo, teniendo todos nuestros sentidos nos desanimamos por cosas minúsculas.

Uno debe aprender que siempre va a tener dificultades en la familia, el trabajo, lo sentimental, en todos los aspectos. Eso es parte de la vida. Si uno no tuviese esos tropiezos, la vida no te daría tantas satisfacciones cuando se logran superar esos problemas o cuando llegas a la meta.

¿Y alguna vez has renegado de tu condición?

Sí, un poco. Y es que no es fácil. De alguna manera, la vida es muy buena conmigo, me ha dado la posibilidad de seguir adelante y de lograr grandes cosas. Cuando comencé con el judo no lo hice para tener un campeonato.

Pero llegaste hasta Portugal y fuiste el primer paraatleta peruano de judo que defendió nuestra bandera por allá.

Sí, y ahora tengo otra oportunidad que son los parapanamericanos.

¿Cómo has convertido tu discapacidad en una oportunidad?

Eso se responde de dos formas. La primera es que en la historia vas a encontrar a personas como Helen Keller, Mozart y Beethoven que superaron su discapacidad y lograron cambiar a su entorno y el mundo. Cuando una persona con discapacidad logra superar sus limitaciones, lo que ha logrado es hacer que su entorno, sociedad y el mundo avancen.

¿Y la segunda respuesta?

Es que, aunque no lo queramos admitir, cuando uno llega a cierta edad sus capacidades físicas siempre van a reducirse. Si uno se da cuenta, cuando uno era chiquito tampoco estaba en la plenitud de sus capacidades. En ese sentido, la capacidad no es un limitante sino una condición que te obliga a salir, a crecer. La discapacidad puede ser un plus, una llave, para lograr cosas increíbles, que nunca pensabas hacer.

En tu caso, ser deportista y hasta un agente de cambio.

Aunque expresamente uno no busca ser un agente de cambio, como diría el Chavo del 8, sin querer hacerlo lo logramos.❧