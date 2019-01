“Un booktuber puede acercar a los jóvenes a leer y a elegir sus lecturas sin prejuicios”

Redacción LR

Si la lectura de un libro nos ha marcado, nos agradaría compartir lo vivido en esas páginas y recrear la experiencia, narrándola a lo demás. Gianfranco Hereña dirige El Buen Librero, una interesante propuesta encargada en convertir la lectura en algo plural y accesible.

Diriges El Buen Librero desde el 2013. ¿Cómo surge esta iniciativa?

Es un portal que nace como una forma de expresar a manera de una bitácora de lectura esas historias que me gustaron y que vio en algún momento la necesidad de difundir lo que se hacía en el Perú.

La literatura recurre constantemente a nuestras formas de difusión. ¿Qué papel cumplen los ‘booktubers’ en esto?

Alguna vez le escuché decir a José Miguel Tomasena, “Yo creo que un ‘booktuber’ puede motivar más que un profesor”. Siento que este nuevo recurso puede acercar a los jóvenes a poder leer y a poder elegir libremente sus lecturas sin prejuicios de por medio.

Resulta paradójico que tengamos un escritor Premio Nobel de Literatura y que en promedio leamos poco. ¿Nos hemos alejado de los libros?

Que no se lea literatura, no significa que no se lea. El libro es un objeto caro, que no llega a todos los estratos sociales, y me atrevería a decir que en algunos casos el libro es un lujo al que algunas personas no pueden acceder.

¿Qué otras cosas nos han alejado de la literatura?

Siento que la educación y el Plan Lector hacen que la gente se aleje de los libros. Jorge Eslava en algún momento mencionaba que cuando los niños aprenden a leer, se celebra el hecho, cuando leen después, la cuestión degenera y pasa por una costumbre, empezando por el hecho de que leer te exige pensar, te exige detenerte un rato y criticar la realidad.

¿Qué implica ser ‘booktuber’?

El ‘booktuber’ realiza su labor condicionada a que no va a tener tantas visitas como algún ‘youtuber’ de otro tipo. Aun así, logran conseguir visitas, tener seguidores, llenar ferias de libros, y eso habla de que hay una reinsertación de la lectura en la sociedad actual a través de medios, que se ha creado un lenguaje paralelo al que conocemos.

El Buen Librero ha encontrado otros espacios para acercarse a su público.

He visto la necesidad de reinventarme. Yo siento que la página ha sufrido esta evolución a punta de errores y aciertos. Hay todos estos factores que uno se tenga que reinventar, que tenga que redirigir el contenido para hacer que se difunda el libro peruano, que es a lo que se apuntó desde un inicio.

¿Por qué es importante esta aproximación a la literatura?

La literatura es una forma de protesta. La literatura todavía permite discutir cuestiones de la realidad que otro tipo de artes no se atreverían. La gente tiene libertad para crear, imaginar; y acercar esa forma de imaginación y de crítica.

Borges decía que la lectura era un tipo de felicidad, y que no se puede obligar a nadie a ser feliz.

Por supuesto. No hay nada más gratificante que alguien se te acerque y te diga que leyó un libro gracias a que tú se lo recomendaste. Para mí es hacer patria, es llegar a las personas y realmente tocarlas de alguna manera.❧