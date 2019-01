Elio Quiroz: “Hoy a La ecografía la toman como herramienta de subsistencia”

Hablar del Doctor Elio Quiroz es referirse a un historiador de la ecografía. El peruano lleva más de cuatro décadas como precursor de la técnica que trajo a nuestro país hace 41 años. Graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el año 1963, cuenta con una Especialidad en Radiología Clínica en las Universidades de Londres, Westminster y Sheffiel en el año 1970; y en Ultrasonido Diagnóstico en la Universidad de Bristol, Inglaterra, en 1976.

En un primer momento ¿Cómo se enteró de la existencia de la ecografía?

Hice un postgrado en Londres en 1970 y ahí fue donde conocí esa nueva técnica, la cual me interesó muchísimo. Me pareció tan bonita, novedosa e inocua y con tantos alcances diagnósticos, y cuando tuve la oportunidad de tener una segunda beca en 1976 decidí dedicarme a estudiar solamente la técnica ecografía.

¿Fue difícil traer esa técnica al Perú?

En noviembre de 1977 retorné al Perú con la diploma de ecografista de la Universidad de Bristol y también con la novedosa técnica que revolucionó el Perú y Latinoamérica. Por dos años, tuve que ir de hospital en hospital dando charlas y enseñando el valor que tenía la ecografía, y los médicos fueron aprendiendo a confiar en esta útil técnica.

¿Qué limitaciones considera que tiene la ecografía hoy en día?

La ecografía tiene cada vez mayores alcances y aplicaciones. Ya no tanto por desarrollar, sino por aplicar y obtener los beneficios en los diferentes campos porque no hay parte del cuerpo humano que no sea utilizable con la ecografía. Solamente tiene dos limitaciones: No atraviesa los huesos (como el cerebro) y tampoco con facilidad los gases (pulmón, estómago, colon o intestinos), salvo estas dos limitaciones, ya no hay parte en el organismo en donde no se pueda aplicar la ecografía.

¿Qué opina que en cualquier esquina de Lima exista un lugar donde hagan ecografía?

Lo que falta ahora son médicos que aprendan a utilizarla y aplicarla. Lamentablemente, la ecografía ya se ha comercializado y hay por todos lados, pero las personas y/o médicos que hacen uso del método no se han capacitado ni estudiado. Este es el triste aspecto que vive la ecografía, ya que lo toman como herramienta de subsistencia, compran la máquina para ganar dinero con ello y no es así, primero hay que capacitarse para darle buen uso.