“Hacer música es fácil, el problema es difundirla”

Redacción LR

Pronto se presentan en el Británico. ¿Cuál es el formato?

(DC) Es una institución que promueve la cultura peruano británica. Vamos a hacer música británica con instrumentos andinos. Se trata del concierto fusión instrumental: British love songs and andean panpipes (canciones de amor británicas y flautas de pan andinas).

¿Por cuántos días?

Seis días de presentaciones, del 17 al 28 de enero, en los diferentes auditorios del Británico (Asociación Cultural Peruano Británica). El 17 en Pueblo Libre, el 21 en San Miguel, el 22 en San Borja, el 24 en Los Jardines (SMP), el 25 en Surco y el 28 en San Juan de Lurigancho.

¿Por qué esa mixtura músical?

(AG) Son fusiones que con Diógenes venimos trabajando hace 15 años, con diferentes matices. Lo que permite la fusión es tener el marco moderno, con todas las frecuencias definidas, y del lado andino las cañas sopladas tienen la vibración de la tierra y ese espíritu que solo te lo pueden dar este tipo de instrumentos.

¿Solo instrumentos de viento?

También chaqchas, semillas, tambores y voces indígenas.

¿Cuánto demandó producirlo?

(DC) Lo habíamos pensado hace dos años y fue madurando hasta que presentamos al Británico. Indiógenes tiene su personalidad, sus canciones, sus seguidores, pero esto es diferente. Se trata de música de reflexión internacional.

¿Es fácil hacer este tipo de música en el Perú?

(AG) Hacer música para un músico es fácil, el problema es difundirla.

¿Hay puristas que dicen que la música tradicional no debe intervenirse?

Están un tanto equivocados porque la música siempre ha cambiado y de no ser así no tendríamos la música que tenemos hoy. Y no existiría ni la música que ellos defienden. El purista defiende una cosa como pura, pero eso es lo más impuro. Ha tenido que evolucionar para llegar hasta allí o para perjudicarse.

Y aquí hay facilidad para explorar

(DC) Es interesante lo que ocurre en nuestro país. Aquí siempre se exploran nuevas formas de hacer música, con ritmos, matices en nuestra música. Esa es nuestra suerte y la aprovechamos.

¿Cuál es vuestro próximo proyecto?

Terminar y lanzar el tercer volumen de Indiógenes. Y vamos por algo diferente, algo moderno. Los anteriores tienen una carasterística mística. Esto será muy diferente.

¿Ya tiene nombre?

En el camino viene. Las canciones cuando surgen empiezan a vivir, piden un instrumento y otro paulatinamente, y un nombre, y queda.

¿Cómo fue la experiencia en Europa?

Muy bien. El público europeo es consumista y todo pasa de moda, la música también. Tuvimos que explorar y salió la fusión en la música de Indiógenes, que gusta tanto.

¿El concierto será gratis?

(AG) Sí. Y nos gustaría que vayan. Eso será nuestra mayor recompensa. El Británico hace un gran esfuerzo para presentar este concierto gratis. Hay buena música, hay un gran esfuerzo para hacerlo tan bonito y todo está dedicado al público. ❧