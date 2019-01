Guajaja: “Si apostaba por lo tradicional hubiese sido más complicado estar en la palestra”

José De La Cruz lleva 28 años de trayectoria ininterrumpida como Guajaja y su música tuvo un provechoso apogeo en la última década del siglo pasado e inicios de este. Ha transitado por la Peña Rompe y Raja, Peña del Carajo y, actualmente, en El Cascajal de Lince.

- ¿Vives de la música?

Vivo de la música.

- ¿Cuál ha sido tu virtud para ello?

Que mi música es fusión. Si, por ejemplo, está de moda la cumbia, hago afrocumbia; si está de moda el reggaeton, hago el afroreggaeton... y estoy por innovar con el bachafro, en la que uso a la bachata.

- ¿Ha sido fácil?

Ha cambiado mucho este siglo. Muchos vivíamos de las radios y nada es como antes.

- ¿Existe una fórmula para mantener vigencia?

En el momento que se esté viviendo, hay que estar ahí. Depende hasta dónde uno quiera llegar.

- Hay músicos que no les agrada la idea de fusionar...

Todos tienden a fusionar, pero creo que tienen que saber cómo hacerla. Tengo amigos que cuando hacen la mezcla sale lo mismo.

- ¿La forma, entonces, en que la música criolla subsista es adaptándose?

Sí, tiene que ponerse al día. Estamos en el nuevo siglo, es otra juventud. Es otro tipo de tecnología, los instrumentos son avanzados.

- Algunos no creían que seguías realizando presentaciones.

Dicen 'ya se murió el Zambo Cavero, ya se murió Pepe Vásquez, Manuel Donayre no está acá… ¿quién sigue?' (risas)... Pero estoy muy bien. Estoy contento con mi fusión.

- …Y todavía suena en las discotecas.

La música es asequible para muchos DJ porque tiene el ritmo de fusión y lo va a hacer digerible. Si apostaba por la parte tradicional negra hubiese sido más complicado estar en la palestra, pero sí lo estoy, por mi color (risas).

- ¿Cómo te sientes cuando se pregunta si has sacado nuevas producciones, pero se difunden los mismos éxitos?

No me incomoda. Puedo sacar muchos temas, pero en mis shows pretendo ser recordado con lo que he hecho y la música que a la gente le gusta.

- Como “Saca roncha”.

Tuve la oportunidad que cuando estaba de moda el Meneito, la Macarena, salió el famoso Saca roncha, cuya coreografía la hizo Inés Castañeda, cuando ingresé a la disquera Sony Music.

- ¿Sientes que has llevado un estilo de vida acorde a tu carrera?

Siempre. Cuando la señora Magaly Medina hacía los ampays, muchos aprovechaban ese momento, pero a Guajaja no había cómo agarrarlo.

- ¿Te seguía Magaly?

No se me encontraban las drogas, no se me encontraba mujeriego, no se me encontró de borracho... se me encontró jugando vóley.