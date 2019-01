Mauricio Abad: “Lo más difícil de adaptarme a México fue la soledad”

Es el rostro de la novela ‘Like, la leyenda’, que se emite actualmente por Televisa en México, Univisión en Estados Unidos y con proyección a entrar a los mercados de Brasil y Perú este año. Mauricio Abad estaba cursando primeros ciclos de universidad cuando la propuesta de hacer carrera en México tocó su puerta. Nunca lo dudó.

¿Cuál es tu sueño en este momento?

Me gustaría hacer una serie en Netflix y poder llegar a Hollywood.

¿Fue difícil entrar al mercado mexicano?

Tienen que esforzarse un montón, el camino no es fácil y estar en un país que no es el tuyo es difícil. Hay que tener paciencia, hacer las cosas tranquilo y pensar dos veces antes de actuar.

¿Por qué este último consejo?

Porque hay que tomar buenas decisiones para hacer tus sueños realidad.

¿Te sentiste cómodo fuera de tu país?

Al principio, no. Porque no hay nada con lo que creciste, pero era mi carrera. México es la cuna de la actuación en América.

¿Qué te marcó de tus primeros meses en México?

Lo más difícil de adaptarme a México fue la soledad. Por eso siempre me gusta estar en actividad. Si lo podemos decir, es mi mayor miedo.

¿Has visto el mercado local peruano?

He visto poquitas cosas, pero no he abarcado mucho la verdad.

¿Qué actores peruanos te gustan?

Cuando me decidí a ser actor, vi mucho a Carlos Alcántara. Sentía que cuando veía sus películas, me transmitía mucho sin estar a su costado. Su buena onda, su vibra y los personajes que ha hecho en su carrera, me han servido.

Al igual que él, ¿quieres abarcar más proyectos?

Quiero terminar de grabar ‘Like’ en su primera temporada, y actualmente estoy en otro proyecto que es de teatro, la obra se estrena en México el 5 de febrero.

¿Cómo se llama?

Se llama Niños lindos. Es algo nuevo para mí. Es un trío amoroso gay. Es un drama.

¿Te sientes a gusto con tu personaje?

Claro que sí. Mi personaje se llama Martín y soy mejor amigo de otro chico, que luego se vuelve mi novio. Es un drama fuerte y siento que se van a sentir identificado, no por ser homosexual o heterosexual sino porque la violación es un caso grave.

¿Te nubla el reconocimiento?

Tienes que tener reconocimientos, que no está mal sino también hay que estar con los pies en la tierra para ver qué cosa haces y ver si suma o no. La idea no es caer “chinche” a la gente.

Lo que pocos saben es que jugaste en Universitario de Deportes.

Sí (risas), pero me salió la oportunidad de ir a México y tuve que irme; además el tiempo era corto porque estaba estudiando Comunicaciones. Vi esto y mi sueño de salir y no lo dudé.