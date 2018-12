“Se pierde la inclinación hacia el arte luego del colegio”

Redacción LR

Walter Huamán tiene a Sylvester Stallone, Hulk Hogan, The Joker, Bruce Lee y Darth Sidious en casa convertidos en figuras a tamaño real de silicona. Popularmente conocido como Walt Wizard, el artista peruano quiere trascender con su arte hacia fines sociales.

¿Cuándo empezó tu fascinación por las esculturas?

Empezó como un sueño, hace doce años, pero con el tema enteramente artístico, desde los seis años.

¿Qué hacías?

Dibujaba, hacía mis armaduras, mis naves de Star Wars de cartón y de tecnopor.

Lo bueno fue que mantuviste firmeza hasta la actualidad.

La mayoría de personas pierde su inclinación hacia el arte luego del colegio por las carreras que nos dicen tenemos que llevar. En mi caso, ingeniería industrial.

¿Cómo lo tomaron tus papás?

Normal. No me aplaudían, pero sí les gustaban. Es difícil encontrar ese tipo de motivaciones, porque los papás no lo ven como algo a futuro, algo grande e interesante.

¿Y en la actualidad?

Ha llegado un punto en que sí están creyendo poco a poco en lo que hago. Han sido tenaces en que estudie ingeniería industrial porque me ayuda a ver todo como un negocio: recursos, exportación, estadísticas.

¿Cuál fue el punto de partida?

En el 2006, cuando conocí a Sylvester Stallone en Filadelfia. Vi en el periódico que se iba a presentar e hice todo a mi alcance para que sucediera nuestro encuentro.

¿Qué hiciste?

Busqué a fanáticos. Él estaba filmando Rocky VI y calculé un sábado en el que asistió a grabar. Eso fue el punto de quiebre para que, regresando a Perú, volcara mi capacidad creativa, y sacara al niño que hacía sus armaduras.

¿Así realizaste tu primera escultura?

En esa época no hacía esculturas y había terminado ingeniería industrial.

¿Entonces?

De vuelta a Perú, quería la casaca de Rocky, pero como no encontré, yo la creé. La hice al bordado y la puse en venta.

No me queda claro un punto. ¿Cómo así viajaste hasta Estados Unidos solo para ver a Stallone?

Sucede que justo era mi luna de miel y aproveché el viaje. Mucha gente dice que tuve suerte, pero uno construye su suerte. Luego de la experiencia de la casaca, hice shorts y la indumentaria completa.

Te preguntaste ¿qué faltaba?

Exacto. Y era la estatua. Era vestir al personaje con la ropa que había confeccionado.

¿Hasta dónde has llegado con este proyecto?

Se ha evolucionado hasta trabajar con silicona de grado médico, que sirve para las prótesis. Lo que vamos a hacer son partes de dedos, dedos enteros, orejas y manos completas.

¿Con qué finalidad?

Mira, este arte hiperrealista me ha ayudado a viajar por el mundo, pero lo que más gusto me da es ayudar a niños que han perdido miembros.

Trabajas ahora bajo un fin social.

Si uno puede hacer una estatua hiperrealista, con tanto nivel de detalle y que la gente piensa que es real, ¿por qué no hacerlo también para las personas?

¿Qué esperas con ello?

Uno tiene que buscar un fin social que es lo que realmente te llena, lo que te hace mejorar como persona; esa capacidad de acción social.❧