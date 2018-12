“Mi canal de YouTube What The Chic fue mi terapia”

Redacción LR

Katy Esquivel es una de las primeras youtuber en abrir carrera en YouTube en nuestro país. Su popularidad le ayudó a estar en Asu mare 3, sacar su libro con la editorial Planeta, Manual para la chica floja, y crear su marca de ropa. El bullying fue el factor principal para abrir su canal What The Chic. Katy, de 29 años, tiene una buena historia que contar, que va más allá de hablarle a una cámara.

¿Cómo nace la idea crear tu canal de YouTube?

Comenzó hace ocho años cuando vivía en Los Ángeles. Estudiaba en FIDM (Fashion Institute of Design & Merchandising) y como tenía visa de estudiante no podía trabajar por lo que gozaba de tiempo libre.

¿Sufriste de bullying?

Fui a una escuela privada y había muchos hijos de celebridades y funcionarios. Mis compañeros se burlaban porque era la latina, mi inglés no era muy bueno y cuestionaban que mi ropa no era de marca o no iba a la peluquería.

¿Cómo saliste adelante?

Por mi canal. Mi canal de YouTube fue mi terapia. Me daba miedo hablar en clases porque se burlaban. Hice el canal para practicar la lengua y desenvolverme más.

¿De dónde salió What The Chic?

Estamos con mis ‘roomies’ y un amigo lanzó la palabra What The Chic, y le dije: “¿Qué es eso?”. Ni él sabía, pero nos gustaba.

¿Entendían tu trabajo?

Cuando llegué a Lima, me iba a eventos. Todo grababa con mi cámara y le hablaba a ella. Todos me miraban como si estuviera “loca”. Nadie entendía mi trabajo, ahora todo el mundo quiere ser youtuber. Creo que ya cumplí mi ciclo en YouTube, seguiré haciendo videos hasta mi vejez, pero ahora quiero más, por lo que saqué mi libro y estoy dando talleres.

Tu libro se llama Manual para la chica floja.

Hace cuatro años el libro ya estaba. Con esta guía quiero demostrar que el estilo de vida de una chica floja no es negativo, por el contrario, si se organiza y aplica algunos trucos, su vida es más fácil (risas).

Viajas mucho…

Hago videos viajando porque ahora la tendencia es tener un canal conociendo lugares. Viajo con mi novio Christian (LeBlanc), quien es también youtuber. Mi trabajo ahora está proyectado internacionalmente.

¿Se ha distorsionado la palabra “influencer”?

Hay mucho que educar porque la gente no valora el trabajo del influencer y no lo remunera. El problema está en que la gente quiere fama rápida. Es una guerra de egos. Uno no puede vivir de regalos toda la vida. Hay un gran trabajo por parte de nosotros porque somos editores de arte, publicistas, guionistas, etc.

¿Por qué crees que tienes éxito?

Creo que hay dos formas de salir en YouTube: Uno de forma polémica, que tienes tus 10 minutos de fama. Otra es ser consistente y eso es lo más difícil. Creo que he hecho un buen trabajo.

¿No hablas de temas coyunturales en tus redes?

Prefiero no tocar territorios en lo que no soy experta. Yo me dedico a entretener. Me quieren hacer pisar el palito en tocar temas sociales, pero ya dejé en claro que no me involucro. A no ser que sean campañas.❧