“Mis cocineros me ayudan a no ser tan maniático”

Redacción LR

El restaurante Maras del Hotel Westin pone en relieve lo mejor de la gastronomía peruana y sus fusiones, con excelencia y a la vez la presión que obedece estar ubicado en el corazón del centro empresarial del distrito capitalino de San Isidro. Con casi una década frente al negocio, el chef Rafael Piqueras narra parte de sus vivencias tras la cocina.

¿Ocho años al frente del restaurante Maras, son suficientes de experiencia?

Hay distintas experiencias. Muchas personas. Hemos hecho una cocina peruana contemporánea. Investigamos constantemente. Tengo un súper equipo de cocina.

¿Qué es lo que provoca el dinamismo del restaurante?

El estar rodeados de empresas. Tenemos un público muy ejecutivo.

¿Qué te exigen?

Tienen hora y media para comer. No más porque deben volver a sus oficinas. Tenemos eventos y una serie de actividades dispuestas para ellos.

De tanto preparar la comida para otros, ¿cocinas en casa?

A veces los fines de semana. Aunque si ya cocino mucho en el restaurante, ya no en mi casa. Sentir el olor durante doce horas en la cocina te hace que ya no quieras probar nada.

¿Algún ejemplo?

Tengo un plato de pastel de choclo con salsa de hongos que hago hace 18 años y que me ha acompañado en tres trabajos. Lo vuelvo a hacer y a la gente le gusta, pero no lo puedo comer, me empalaga.

¿No pruebas ni un poco?

Quizás puedo comer otro pastel de choclo, pero el mío no. Reconozco los sabores, pero hasta ahí nomás.

¿Te gusta tener todo bajo control en la cocina en Maras?

Era así, de controlarlo todo.

Cuéntame sobre ello.

Quería que todos los platos pasen por mis ojos. He aprendido a delegar y tengo dos cocineros que me pueden ayudar a que no sea tan maniático. Antes no podía. Ahora confío en mi equipo.

¿Qué cosas te cuestan delegar?

Me costaba. La carta. Ahora la trabajo con todo el equipo, antes yo solo hacía las pruebas.

¿Te pueden hacer sugerencias?

Claro que sí. Antes era un demonio.

¿Como en Hell’s kitchen?

No he lisureado así (risas). Ahora disfruto más las cosas y he aprendido a llevar bien actividades paralelas con mi carrera profesional.

A qué te refieres.

Me refiero a mi familia. Al final te das cuenta que si vives permanentemente acelerado, preocupado, no te va a ayudar en tu relación. He aprendido a encontrar el balance.

¿Tu familia te apoya?

Mi esposa me apoya al 100%.

¿Come la comida de tu restaurante?

Ahora ya no porque es vegana (risas). Antes era por momentos y ahora tiene que ser vegana por salud.❧