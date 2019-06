Sheyla Rojas: “De joven fui opuesta a lo que soy ahora”

Cuando uno escucha el nombre de Sheyla Rojas conecta directamente con el ambiente del espectáculo. Sin embargo, ella siempre se ha caracterizado por emprender, incluso desde antes de hacerse popular en la televisión peruana.

Pese a que aún te identifican con el espectáculo, eres una emprendedora.

¡Toda mi vida he sido muy emprendedora!

¿Cómo así te nació?

Lo tengo en la sangre por mis papás. Desde muy chiquita he sido muy independiente. Mis papás, gracias a Dios, me dieron todo lo que pudieron.

Esa independencia te hizo venir desde Chiclayo.

Me vine a los 21 años a vivir a Lima con trabajo, fuera del confort de mi casa. Solita vi la forma de salir adelante y siempre me he caracterizado por esto.

¿En qué trabajaste?

En una marca deportiva, vendiendo todo tipo de productos. Luego, me ofrecieron otro trabajo, de oficina, viendo almacenes para empresas.

¿De qué te encargabas?

Coordinaba todo con los proveedores. Tenía 22 años y era una responsabilidad muy importante.

No siempre vestiste a la moda.

Jugué vóley en Chiclayo. Sin maquillaje. Usaba zapatillas y ropa deportiva. He sido opuesta a lo que soy ahora, que uso maquillaje y extensiones. Soy todo lo que soy gracias a la enseñanza que me dieron mis papás.

¿Cómo se sienten ellos con la Sheyla actual?

Orgullosos, porque cuando yo entré a la televisión, mi padre, que es una persona súper estricta, se convirtió luego en mi fan número uno.

¿Te gustó estar en el mundo reality?

Al principio me divertía. De estar encerrada en una oficina a que me paguen por divertirme, me gustaba. He tratado siempre de tomarme las cosas calmada, con los pies en la tierra, siempre consciente que a veces uno está arriba y otras abajo.

¿Es difícil el mundo del espectáculo?

Tienes a las cámaras tratando de sacarme información, queriendo saber de mi vida privada. A veces las cosas que se dicen que no son verdad. Trato de alejar a la familia de todo eso y a veces no entienden por qué.

¿Eres receptiva a las comentarios sabiéndote persona de espectáculo?

Depende de la personalidad de cada uno. Me gustan las críticas. Me gusta, de cierta forma, que todo lo que me digan no sea bueno. Las grandes enseñanzas han sido de las cosas malas que me han podido pasar en la vida. Creo que me hacen ser la persona que soy.

¿Te gustaría continuar en televisión?

Sí, me veo trabajando en televisión. Me gusta la línea de la conducción, tener un programa propio más adelante y seguir emprendiendo mi negocio. Trato que lo que emprendo vaya con lo que necesito.

¿Qué necesitas ahora?

Lo que necesito bastante es un salón de belleza, que lo abro en quincena. Mi centro de estética, La femme estetic, que trabaja con procesos no invasivos y con médicos capacitados.

¿Es fácil administrar el tiempo?

Tengo mi hijo, mi pareja, tengo mi programa de televisión y cuando uno se ordena, se pueden hacer mil cosas. Sé que el próximo año voy a hacer más aún.

¿Qué harás?

Seguir creciendo con el centro de estética, sacar mi línea de zapatos, Sheyshoes.

¿Alguna vez has perdido esas ganas de salir adelante?

Lo que me ha pasado es que quiero estar en mi cama, rascarme la panza, pero trato de darme tiempo para hacer todo y estar con mi hijo.

¿Cómo haces?

Involucro a mi hijo bastante en lo que hago. Me acompaña a mi trabajo. Sabe desde muy chiquito el valor del trabajo y de las cosas que yo hago por él.