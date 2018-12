Redacción LR

La salsa romántica de Willy Rivera sigue latiendo en tiempos de ritmos pegajosos masivos. Con la misma fuerza de siempre, apertura y cercanía, se sienta a conversar en retrospectiva de lo que para él representa la vida del artista... y su vida.

¿Tu música encuentra espacio entre ritmos de moda como el urbano y el reggaeton?

Sé que no es lo mismo de antes. Probablemente, tampoco hay la misma fluencia de trabajo, pero hay dignidad. Estamos vivos. No llueve, pero gotea. Seguimos adelante con el mismo sueño de la primera vez... desde el 89.

¿Es dura la vida del artista?

La del ser humano en sí. El hombre integral: Guillermo Zapata y Willy Rivera; algo así como Dr. Jekyll y Mr. Hyde.

¿Te refieres a que eres dual?

Tengo que ser la misma persona. Ha costado trabajo lograrlo, pero hay que seguir adelante por la familia.

Explícame.

Si yo recibo, modestia aparte, el aplauso de la gente por una actuación, debo ganarme el aplauso de mi familia en mi casa. Tengo que ganarme el aplauso de mi esposa en la cocina. Debo de ser un buen padre no por lo que digan sino por lo que ven de mí.

¿Cuántos hijos tienes?

Cuatro: dos hombres y dos mujeres.

¿Es fácil llegar a ellos en esta época?

Ahora todo es mucho más rápido. Sé que los jóvenes saben mucho, pero yo les cuento mi experiencia. Porque los amo les cuento las cosas sin ser su verdugo ni su carcelero.

¿Por tu carrera has puesto en riesgo a tu familia?

He estado al borde de perder a mi familia. A mi esposa. A mis hijos. Amo a mis hijos. No concibo la idea de estar sin ellos; sin Ceci, mi compañera de toda la vida. Las veces que me pasó esto, no era yo.

¿No eras tú en qué sentido?

En ese momento me convertí en Mr. Hyde.

¿Por la fama?

Sí.

¿Qué te hizo?

Pasa que algunos no hemos tenido una base de conocimiento sobre ciertas cosas. Yo no sé lo que es la droga, no la probé, pero no hace falta que uno caiga en eso para cometer errores.

¿Alguno que recuerdes?

Lo que te puedo decir es que hay que tener cuidado. Ahora ya soy gente grande y me doy cuenta.

¿Te gustan Zaperoko, Josimar y su Yambú y Daniela Dancourt?

Qué talento, hermano, estos cantan mejor que yo. A Jhonny Peña de Zaperoko lo conozco de cuando vendía discos. Es una suerte de melómano. Tenía de Fania All Stars, La Sonora Matancera, Óscar de León.

¿Y al resto?

A Josimar lo conozco desde muy niño. Dancourt me parece espectacular: baila y canta.

¿Yahaira Plasencia?

También es buena, pero el consejo para ella es que tome clases de canto. Tiene una linda voz y da para muchísimo más, pero las clases de técnica vocal le van a ayudar.

¿Le pasa factura los años a tu voz?

¡Imagínate! Cantar "Si tú no estás" con tono alto, debo hacerlo con el diafragma para que suene impostado.❧