“LA ESENCIA DE YOUTUBE ES QUE CADA UNO CREA SU PROPIO ESTILO”

Redacción LR

La colombiana Pautips, con tan solo 23 años, cuenta con millones de seguidores en YouTube, gracias a sus videos de maquillaje y diversos tips para la mujer. Estará este sábado 10 de noviembre en el Entel Media Fest junto a los más grandes influencers digitales.

¿Cómo tomaste la decisión de ser youtuber?

Hace seis años salía del colegio y no sabía qué estudiar, entonces empecé a hacer videos en YouTube como un juego, inspirándome en youtubers de Norteamérica. Luego empecé mi carrera universitaria de Negocios Internacionales al mismo tiempo que seguía con mis videos.

¿Qué ha sido para ti esta experiencia de estar en YouTube?

Me ha permitido descubrirme frente a cámaras y entendí que no hay perfección, sino que el reto está en que día a día uno encuentre su mejor versión. La esencia del YouTube es que cada uno crea su propio estilo.

¿Tuviste en mente llegar a ser tan famosa como lo eres ahora?

La verdad es que nunca estuvo en mis planes llegar a ser tan reconocida en YouTube. Veía a la plataforma como un medio para poder comunicarme, pero me deja la gran lección de que si amas algo vas a lograr que eso crezca.

¿Cómo ha sido la evolución de tu equipo de trabajo a lo largo de este tiempo?

Al inicio ni siquiera tenía una cámara y con el tiempo fueron llegando los representantes, productores y más gente que me han ayudado a que el producto siga creciendo. Llega un momento en que tienes que empezar a delegar y acompañarte de gente talentosa.

¿Cómo has logrado sobrellevar algunos errores que pueden ocurrir a lo largo de la carrera?

Los problemas me han ayudado a formarme como persona y conseguir un carácter más fuerte. Todo problema me enseña y ayuda a poder guiar a mis seguidoras.

Es tu primera vez en Perú y tu recibimiento ha sido muy caluroso. ¿Cómo calificas tu experiencia?

La verdad es que estoy muy feliz de estar en este país hermano. Los fans me han esperado en el hotel y yo, al igual que ellas, también estoy ansiosa por conocerlas al fin.

Considerando el corto tiempo que tienes en nuestra capital, ¿planeas ir a algún lugar en especial?

Yo moría por conocer Machu Picchu, pero lamentablemente tengo que irme muy pronto. Somos un país tan cercano que me prometo volver porque he quedado muy enamorada de la comida peruana, una de las mejores que he probado en mi vida.

¿Qué proyectos tienes planificados a futuro?

Me verán trabajando de lleno en mi marca, la cual tendrá un espacio en Colombia y tiendas online para todo Latinoamérica. Espero que pronto pueda llegar a tener tiendas físicas en Perú. ❧