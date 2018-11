a la caza de fake news

Redacción LR

En la Sociedad de la Información, las mentiras o rumores se reproducen exponencialmente. Con la velocidad de las redes sociales y a golpe de un click, la información falsa toma dimensión global y en pocos instantes millones de usuarios están leyendo y compartiendo contenidos que las personas etiquetan como verdad absoluta solo porque su amigo, familiar o conocido se los han compartido. Los campos preferidos para el cultivo de esas fake news, como llaman ahora a las mentiras, son la política y la salud. En el primero, líderes, dirigentes y parlamentarios, cotidianamente elaboran comentarios tendenciosos o medias verdades, con el fin de confundir a la ciudadanía acerca de un hecho o información. En el Perú, Ojo Público acaba de consolidar su labor de fact checking (verificación de hechos o informaciones) con importantes desengaños acerca de las informaciones de personajes públicos. Entre otros, acaba de publicar el siguiente post: El día viernes 26 de octubre, durante una entrevista en la edición matinal del noticiero ATV Noticias, el congresista Mauricio Mulder señaló que “el país se está cayendo, la confianza necesaria para que exista la inversión no existe”. Mulder –quien no pudo ser ubicado para esta verificación– no precisó qué indicadores o reportes sustentaban esa afirmación. Según ha podido constatar Ojo Público, lo dicho por el parlamentario es falso.

En cuanto a la salud, se distribuyen notas en las que se dice que los “suplementos alimenticios” son una garantía en la salud de quienes los consumen cotidianamente. Sin embargo, el Dr. Elmer Huerta revela que investigaciones médicas dan cuenta que, por el contrario, su consumo puede ser perjudicial para la integridad de algunas personas. En esta era de las economías colaborativas y el conocimiento corporativo bien valdría la integración de profesionales y la ciudadanía para conformar lo que podría ser una especie de Wikipedia por la verdad y la justicia globales. ¡En el Perú sería fundamental!❧