“Los Grammy Latino ahora están al servicio del reggaetón”

Redacción LR

Vicente García es un cantante que se caracteriza por tener una sensibilidad especial hacia la música dominicana y del Caribe. Debido a que conjuga bien distintos estilos y géneros musicales, el también compositor ha ganado tres Latin Grammy y hoy en día es uno de los principales referentes de su país, junto a Juan Luis Guerra.

Tú ya eres ‘caserito’ en Perú. ¿Qué de especial tendrá tu concierto en el Jockey Club?

Además de reencontrarme con la gente que valora mi música, otra vez compartiré escenario con Juan Luis Guerra, quien a través de su trabajo me ha influenciado muchísimo.

Claro, tu padrino musical...

Ese título lo ha puesto la prensa. Él ha sido un apoyo importantísimo en mi carrera, pero después yo he volado solo.

¿No crees que con ese apelativo generará que vivas bajo su sombra?

No lo creo. Si bien al principio él me ayudó muchísimo, luego todo cambió. Me fui a vivir a Colombia, hice más discos y giras. Ahora vuelo a Lima para reencontrarme con él, pero para nada lo he sentido como la sombra de mi trabajo.

Hace unas semanas anunciaron a los nuevos nominados a los Latin Grammy y hemos visto que lo lideran los reggaetoneros.

Creo que hay varias premiaciones que son pocas objetivas. Ahora todo se maneja por el marketing y los números. Siento que los Grammy Latino están al servicio de esa industria. Pero no me sorprende, pues el mercado está dominado por el reggaetón y por la música urbana.

Estás próximo a lanzar tu tercer disco. ¿Hay algún hilo conductor entre tus producciones Melodrama (2011) y A la mar (2016)?

Claro, en estos discos resalto la cultura caribeña y se trabaja mucho los toques de tambor y los cantos afrodescendientes. Y ahora estoy en la búsqueda de la música dominicana y haitiana.

¿Por qué no apuestas por versionar éxitos del merengue, como Alberto Barros lo hace con la cumbia colombiana?

Lo podría hacer, pero es muy importante para los artistas que trabajamos con el folklore ofrecer cosas nuevas. Además, los merengues antiguos fueron bien hechos y plasmados, yo no voy a pretender cambiar eso.

¿Entonces estás en contra de los covers?

No, pero si uno parte de cosas muy viejas, lo importante es hacer algo actual y dejar un legado.❧