Redacción LR

Buscan revitalizar la escena galerística de Lima. Las artistas Magaly Sánchez, Ana Cecilia Farah y Sandra Cáceres exponen en AMANO Museo Textil Precolombino lo mejor de sus artes mentalizadas en su difusión y puesta en valor.

¿Fue fácil dejar los egos de lado para trabajar una muestra conjunta?

Ana Cecilia: Nuestra conexión ha sido respetuosa y muy valiosa en el sentido de que sabemos valorarnos individualmente y entre nosotros hay comunión.

Sandra: Hubo una buena conexión de trabajo, más allá de los locos egos artistas.

¿Qué las ha unido?

Magaly: Lo geométrico, por ejemplo. Que puede entenderse como conceptual, pero visualmente utilizamos mucha geometría y nos estamos basando en el hecho de estar en el museo, a nivel visual, a nivel iconográfico.

¿Cómo hacer su arte masivo?

Ana Cecilia: Creo que el hecho de no estar en una galería, que puede ser intimidante para el público en general, ayuda a su masificación. Inclusive abre sábados y domingos.

Magaly: Igual somos una población poco museográfica y poco galerística, pero todo está abriéndose y es una puerta un poquito más grande y a nivel personal pienso que masificar el arte es una frase bien pesada, bien delicada.

¿Cómo así?

Magaly: La masificación del arte está en la creación, a nivel de extender con enseñanza, con sistemas, desde el colegio, conectar al individuo con el universo artístico, propio de tu cultura e individualidad.

Sandra: La manera en que nosotros lo estamos autogestionando(la muestra) no marca distancia del espectador. Creo que era una urgencia que se tenía que hacer y muestra también amplitud.

Ana Cecilia: Por ejemplo, el tercer sábado de cada mes, en Miraflores, pasa un bus visitando museos y galerías y así se abre a un público más vasto. La idea es que estas iniciativas sigan.

¿Les son útiles las tecnologías para su arte?

Magaly: A nivel personal he coqueteado con tecnologías, pero siempre regreso al pincel y si bien me parece increíble lo que veo en las ferias de arte, hay una línea delgada que me hace regresar al pincel.

Sandra: En mi caso estuve mucho tiempo en la industria de alpaca, en hilanderías, en fábricas de tejido de punto y todo este tiempo he visto muchos procesos productivos, pero hubo un momento en que dejé toda la industria para dedicarme a tejer a mano. Experimento técnicas ancestrales.

¿Qué es lo más significativo de hacer el arte que realizan?

Ana Cecilia: Poder compartir con grandes artistas y desarrollar una muestra que espera impactar al público, que ha sido trabajada con esfuerzo y talento conjunto.❧