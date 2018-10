“Esta época ha creado una especie de cárcel mental”

Redacción LR

Una amistad que fluctúa entre los escenarios y lo cotidiano de los días. Marcello Motta y Wicho García; Amén y Mar de copas se unen en 'Juntos y casi revueltos', un concierto benéfico en la búsqueda de reunir fondos para jóvenes y adultos mayores puedan terminar su escolaridad en El Agustino.

¿Es difícil la puesta en escena del concierto?

MM: Vamos a estar en el escenario y va a haber un tiempo de tocar para cada uno, pero por ahí vamos a fusionar en algunas canciones. Y hay una buena causa.

¿Se han peleado por ego alguna vez?

MM: Felizmente tocamos las mismas notas.

WG: No pasan de cuatro acordes (risas).

¿Qué hace falta a las bandas nuevas para dar a conocer sus proyectos?

MM: Lo que hace falta para las bandas nuevas es una vitrina que las exponga.

WG: También entender que el tema de lo comercial se trata de manera equivocada.

¿Por qué?

Porque cuando eres comercial vendes y la idea es que vives de eso. Lo comercial no es lo que está en cuestionamiento. Más bandas deberían apostar a que todo funcione y los medios deben dar su apoyo.

¿Las redes sociales les han ayudado en sus carreras?

MM: Yo soy analógico. Internet es un espacio gigante y ahí está lo peligroso. Es un tema bastante complejo y bastante amplio.

Explícame.

MM: La época ha creado una especie de cárcel mental. Si no te das cuenta de que la red es para los pescados nunca te vas a percatar si eres el pescado o el pescador.

¿Qué le dirían a los políticos peruanos si los tuvieran al frente?

WG: No se puede decir acá.

MM Te van a poner un pito.

¿Tú les pondrías un pito?

WG: Les rompería el pito… para que no suenen más.

¿El artista debe tener un rol político activo?

WG: Estamos en política sí o sí. Estás siendo parte de un sistema, un sistema político.

MM: Wicho tiene razón. Usualmente estamos enfocados en la música, pero nuestro trabajo es un compartir con las personas. Los políticos son elegidos para estar a cargo, pero no son el país. Si nosotros no avanzamos, las cosas no van a mejorar.❧