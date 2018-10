Redacción LR

Viajero. Encantador. Tiene una amistad de años con Lucho Cáceres, su colega con el que recientemente ha trabajado en la película Amigos en apuros que se estrenará este 18 de octubre a nivel nacional.

Lo vivido en la película es un ejemplo de la realidad...

Fue una iniciativa de Lucho que nació cuando vivíamos juntos. Éramos roomates cuando trabajamos en 'Mil oficios' (la serie de TV) y a partir de ahí le nació la idea y las ganas de escribir y hacer un guión. .

¿Qué tal la convivencia?

Horrible.

¿Huele a algo Lucho Cáceres?

En esa época era desordenado, no había intimidad en su vida. Se metía a mi cuarto (risas). No dejaba de estar conmigo.

¿Le gustaba tu calor?

Yo soy bien caliente. Fue una convivencia maravillosa.

¿Resultó efectivo trabajar entre amigos?

Tenemos nuestro carácter cada uno. Joel Calero (el director) también. Es una película codirigida.

¿Cuál es la clave para hacer una buena película de humor?

Lo dice mucho Joel y Lucho: el chiste no está en que yo sea gracioso, sino en lo que dice el actor; no si yo hago una mueca o si me caigo. El chiste está en el guion.

¿La fama o el reconocimiento?

Alguna vez me dijeron si yo era famoso y dije no, soy popular. ¿La fama? Es para la gente de Hollywood.

¿Has sentido que has cruzado esa línea?

Gracias a Dios creo que empecé la vida en la televisión ya grandecito y tenía los pies en la tierra. He visto gente que se ha obnubilado.

Dices que entraste grande. Y no de tamaño.

(Risas). A los 28. Estuve seis años en Argentina y cuatro años en Estados Unidos.

¿Qué hacías por allá?

Yo soy profesor de Educación Física. Trabajé en La Plata (Argentina).

¿Llegaste a aplicarlo?

Cuando regresé al Perú conocí a Percy Rojas y entré a su escuela de fútbol para chicos. Luego fui a la televisión y el resto es historia.

¿Te cuesta ser un actor empírico?

Cuando trabajo con gente que sabe veo la diferencia. Recuerdo una obra de teatro y tenía tres compañeros con formación actoral, y a las dos semanas ellos ya tenían listo a su personaje y yo recién lo tuve cuando acabó la temporada (risas).❧