“Debes ser tan bueno para que la gente no te ignore”

Redacción LR

El dúo The Him anunció su participación en el Festival Road To Ultra 2018. Un concurso de productores fue solo el inicio de la exitosa carrera musical de los exponentes de la electrónica.

¿Qué pasó para arriesgar y formar un dúo?

Empezamos haciendo remixes y bootlegs. En aquella época, la compañía Beatport organizaba concursos de productores. Nos lanzamos con un remix de Tiesto. Fue difícil porque queríamos terminarlo en menos de 24 horas. Fue todo un desafío. Después de dos semanas nos enteramos de que habíamos ganado el segundo lugar. Fue una explosión.

Holanda tiene grandes exponentes de la música electrónica, ¿a qué creen que se debe este éxito?

Seguro tiene algo que ver con la escena de la música antigua y con algunos de los artistas más grandes como Tiesto y Armin Van Buuren. Ellos ayudaron a formar el camino a todos los artistas holandeses de este género.

¿La evolución de la música electrónica ha perdido su esencia por la comercialización?

Estilos musicales como el techno, house y trance fueron llamados underground durante mucho tiempo. El cambio se dio cuando llegaron a la radio. Gracias a esto el sonido electrónico llegó a una audiencia más amplia. Siempre nos ha encantado esta música y mientras más gente la disfrute y la entienda, mejor.

La vida privada puede verse afectada por la ausencia y alejamiento de sus familias.

Toda nuestra vida se ha puesto patas arriba este año. Todo se trata de poder manejar bien nuestros tiempo y de las expectativas que tenemos. Trabajamos duro y tenemos que hacer sacrificios para lograr lo que queremos. Es parte de lograr nuestras metas y vale la pena cada paso.

¿Consideran necesario hacer una pausa en la música, alejarse de los escenarios como Hardwell, para recuperar tiempo en familia?

Él ya lo ha visto todo como uno de los iconos de la electrónica, por lo que sintió que es momento de darle más prioridad a su vida personal. Pero, para ser honestos, creemos que volverá.

¿Qué los motiva a seguir produciendo música y explorar nuevos sonidos?

Los fans. Es mágico poder compartir nuestra pasión con gente de todo el mundo.

¿Qué deben tener en mente los nuevos talentos?

Ellos deben de trabajar duro y concentrarse en lo que les gusta hacer. Si de verdad te enfocas y le dedicas tiempo a una cosa, serás bueno en eso. Tienes que apuntar a ser el mejor. Debes ser tan bueno para que la gente no pueda ignorarte.❧