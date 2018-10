“Tengo mi lado común, pero mi juego es crear”

Redacción LR

Con tan solo 15 años de edad, a Kabir Pajares se le podría definir como un prodigio de la literatura. A través de la escritura, lectura, canto, teatro, conferencias, Kabir demuestra la vocación que tiene para transformar el mundo con sus libros.

¿Desde qué edad estás ligado al arte?

Desde los tres o dos años, mis padres me compraban lapiceros y colores, y con eso empezaba a dibujar, como todo niño. A los 4 años fue que empiezo a leer y escribir.

¿Qué fue lo que encontraste en la lectura?

Cuando era niño leía cuentos clásicos. A los seis años empecé a leer obras, y mi padre me compró una colección de 20 libros clásicos universales, que hablaban sobre aventuras en otra época, otro lugar. Me atraía bastante.

Realizas varias actividades, ¿te da tiempo para todo?

En realidad, sí. Hay cosas que he avanzado más que en otras, como la escritura. Las cosas que más he hecho son las conferencias. Otras como la música y producción de guiones. Me interesa todo lo que tenga que ver con el arte.

¿Te sientes cómodo con la forma de vida que tienes?

Si hay algo que no me gusta o me disgusta, trato de cambiarlo. Aparte tengo una parte común, y estoy en la misma realidad de bastantes personas. Uso las redes sociales, salgo, pero mi juego es crear.

¿De qué temas hablas en las conferencias que realizas?

Hablo sobre cuatro ideales: la paz, la conservación del planeta, los derechos del niño y la educación.

¿Cuál es tu finalidad para dictar una conferencia?

Utilizar la lectura como una herramienta para que alguien aplique lo que desee. En cuanto a todo lo que estoy haciendo, creo que al final todo se resume en servir. Ayudar al mundo, al planeta, a nuestro país a avanzar.

¿Admiras a algún escritor?

Sí, a Ricardo Palma por Tradiciones Peruanas. Me hace reír por el tema de peruanismos, palabras que ya no usamos, y eso se hace muy exótico e interesante. Es como un chiste largo muy bien planeado.

¿Hay alguna otra actividad, aparte del arte, que te llame la atención?

En realidad, algo que me ocurre es que, en cualquier disciplina, si la investigo bien, me llega a gustar.

¿Cómo definirías tu personalidad en tres palabras?

Servicial, creativo y disciplinado.❧