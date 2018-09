“pacientes de cáncer quieren entender la enfermedad, no solo recibir quimioterapia”

Redacción LR

El reconocido médico alemán Harald Matthes participó recientemente en el I Congreso Iberoamericano de Oncología realizado en Lima. La República aprovechó su presencia en la capital para dialogar con él sobre cómo comprender y hacerle frente al cáncer.

¿Qué debe saber un paciente de cáncer?

Debería hacerse tres preguntas sobre cómo la vida tiene sentido: ¿Qué significa esta enfermedad para él y su familia? ¿Cuáles fueron los objetivos que aún desea realizar en esta vida? ¿Qué significa la muerte para él?

¿Con qué objetivo?

Un gran estudio estadounidense ha demostrado que cuando los seres humanos se ocupan y ahondan en esas tres preguntas, viven el doble de tiempo que cuando no se ocupan de ellas. (*Estudio Temel).

¿Qué solución encuentran?

Muchas de las personas que tienen cáncer se sienten limitadas en su desarrollo. Los ideales que les habían entusiasmado en su juventud ya no viven tanto en ellos. Con la dedicación a esas preguntas empiezan a ocuparse del tiempo, de su entorno social, de lo finito.

¿Influye el estilo de vida en el desarrollo del cáncer?

Sí influye. Hoy en día ya no entrenamos nuestro sistema inmunológico. No luchamos contra la fiebre, abusamos de muchos antibióticos. También está nuestra alimentación industrializada que, por así decirlo, es un promotor del cáncer. Y, además, un factor importante es que nos movemos demasiado poco.

¿Encuentra responsabilidad en la medicina convencional?

Con la medicina actual hemos hecho inconscientemente falsas promesas durante muchos años. Creímos que uno puede ir por la vida sin sufrir. Pero ahora sabemos que también se tiene que tener fiebre a veces, pasar por una infección, porque con ello se fortalece el sistema inmunológico.

Usted practica la medicina antroposófica en Alemania. ¿Es medicina alternativa?

No. Alternativo significa que se rechaza todo lo que hace la medicina convencional. La medicina antroposófica, como medicina racional occidental, une lo científico de nuestra medicina convencional con lo que investigamos científicamente en lo anímico-espiritual del ser humano y se convierte en una medicina integrativa antroposófica, se humaniza. Dependiendo del caso, apelamos a la terapia estándar y usamos la terapia de muérdago.

¿Qué les piden los pacientes?

Hoy los pacientes se dan cuenta cuán importante es no salir de la vida con muchas dudas, sino que buscan respuestas. Ello probablemente no lo harían sin la enfermedad. Cada vez más los pacientes se vuelven exigentes, ya no quieren que el médico solo les diga qué tienen que hacer. Los pacientes quieren comprender el sentido de las cosas, ocuparse de la enfermedad y no solo que les apliquen quimioterapia.❧