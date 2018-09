“No hago deporte por estética sino por salud mental”

Redacción LR

Diario de Carretera, programa emitido por Plus TV, ha encontrado en Alejandra Chávez una aventurera dispuesta a recorrer el Perú para mostrar sus paisajes y esplendor. Ella ha dedicado su vida al deporte e influencia con su estilo de vida a sus casi 120 mil seguidores en Instagram, entre otras plataformas digitales.

En el programa manejas por distintas rutas; ahora se te hizo difícil llegar al diario...

Lo que pasa es que no vengo de mi casa, sino de La Molina y Waze (el aplicativo) me mandó por otro lado y me di vueltas y vueltas, pero al final llegué (risas).

Ahora dependemos mucho de los aplicativos.

Siempre he confiado en Waze, pero no hay que hacerlo tanto porque me pasé una hora dando vueltas por zonas que no conozco. A veces uso mi carro.

¿Por qué no usas taxi?

No quiero generalizar, pero hay muchos taxistas que no manejan bien. Me mareo.

¿Pasa algo?

Me siento un poquito mal.

Pero tú, al volante, sí eres aguerrida, como en el programa.

El programa me ha hecho conocer al Perú. Sí había viajado, pero hemos recorrido un departamento completo en un programa, de punto a punto y descubres lugares impresiones que dices ¡wow! ¡Estoy en Perú!

¿Algún lugar en especial?

Pero tienes que ver el programa (risas). En la selva, en Puno, existen cuevas dentro del agua, que nunca se me hubiese ocurrido que existieran y son impresionantes. También conocer personas de distintos lugares, y los emprendimientos de la ciudad.

Manejando, ¿te has chocado?

Soy una buena conductora, en doble sentido (risas).

Tus recomendaciones nutricionales se han vuelto virales en redes sociales...

Esto es un estilo de vida. Y recomiendo a las personas cambiar su estilo. La mayoría se enfoca en hacer dieta para bajar de peso en el verano, pero no hay que dejar el deporte.

¿Lo practicas por salud?

No solo por cuestión de salud. No hago deporte por estética sino por salud física y mental; es un todo.

¿Eso te lleva a un estado pleno?

Me hace demasiado feliz. Entreno todos los días desde las 5:00 a.m.

¿Me recomiendas practicar deporte?

¡Claro! Debes tomar conciencia de que lo estás haciendo por eso. Puedes probar un montón de deportes.

¿Cuál te hubiese gustado practicar?

En general, haría más deportes acuáticos. Me hubiese gustado aprender tabla desde chica. ❧