A sus 30 años, James Gabriel Keogh, conocido como Vance Joy, es uno de los cantantes australianos más populares de la actualidad. Solo el video de su canción 'Riptide' ha conseguido más de 250 millones de reproducciones en YouTube.

¿Qué música escuchabas de niño?

Escuchaba lo que sea que mis padres oían, como The Police, Ben Folds y un cantautor australiano llamado Paul Kelly.

¿Cuáles son tus principales influencias al momento de crear música?

Me encanta contar historias y palabras que cortan el corazón. Cualquier compositor que haga eso, me tiene a mí, como Bruce Springsteen, The Beatles, Feist, y así. También me gusta leer y ver películas o escuchar a comediantes para tomar prestadas líneas de ellos.

Leí que te gusta Metallica. ¿Alguna vez se cruzó por tu mente la idea de hacer metal?

Sí, definitivamente aprecio a Metallica y son una gran razón por la que me enamoré de tocar la guitarra. Cuando comencé a escribir canciones, usé una guitarra acústica y jugué más en un estilo popular. Pero mi amor por los riffs de guitarra todavía está, de alguna manera.

¿Has tenido la oportunidad de escuchar música peruana?

No he tenido muchas oportunidades todavía, pero estoy emocionado de pasar un tiempo en el país y conocer más música allá.

¿Y has oído a We The Lion, la banda que abrirá tu concierto?

Sí, y me gusta mucho su sonido. Me alegra que se unan a nosotros, ya que creo que somos un buen partido.

Fuiste un buen jugador de fútbol australiano y también estudiaste Derecho. ¿Por qué decidiste dedicarte a la música y no a alguna de las otras opciones?

Encontré en la música lo más natural para mí. Era lo que quería hacer una y otra vez simplemente porque me gusta. Estaba obsesionado con eso.

Has logrado gran popularidad gracias a 'Riptide'. ¿Te preocupa que las canciones que vienen después no tengan el mismo éxito?

No me preocupo demasiado por eso. Me siento muy orgulloso de todas las canciones que escribí, especialmente de un grupo selecto. Por eso, cuando doy un espectáculo, no todo se trata de una canción. ❧