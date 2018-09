“Agradezco que no me renovaran contrato porque ahí me animé a hacer mi propio negocio”

Redacción LR

Desde muy pequeña, Carolyn Almonacin ha tenido el espíritu emprendedor porque jamás se quedó quieta y vendía panes y dulces en el colegio. Luego su pasión por la moda hizo que se animara a comprar y vender ropa por Facebook. A sus 26 años, tiene claro que el éxito se logra haciendo lo que te gusta, por lo que lanzó su marca 'Back to me' hace un año y actualmente cuenta con una tienda en Gamarra.

¿De quién sacaste ese espíritu emprendedor?

Creo que soy mi papá en persona (sonríe). A los 11 años se escapó de su casa para llegar a Lima y así trabajar desde pequeño. Tuvo su negocio de repuestos de electrodomésticos.

Siempre tuviste esas cualidades para el negocio…

En el colegio vendí panes y dulces, y no es porque me faltaban cosas, sino porque quería tener mi dinero. Luego en la universidad, golosinas, aretes y productos de belleza. Siempre el bichito emprendedor estaba en mí.

Estudiaste marketing…

Ingresé a Esan en el 2008 y fallece mi papá. En un principio no sabía qué hacer porque era muy caro costearlo. Un familiar intervino y logró que me den beca por orfandad.

¿Cómo nace la idea para realizar tu propio negocio?

Yo en un inicio trabajé para otros, pero soy una persona muy dinámica y estar sentada casi todo el día no me gustaba. Me encanta la moda entonces me incliné por hacer un negocio relacionado a eso.

Inicias la venta y compra por Facebook…

Tenía trabajo en el área de marketing de un diario; sin embargo, me encantaba vender. Es así que en el 2016 me uno a un grupo de Facebook en la compra y venta de ropa. Fue un éxito.

¿Cuándo creas tu propio fanpage?

Cuando las chicas que me compraban, me animan.

¿Dejaste de trabajar para crear tu negocio?

Cuando estaba aún en el trabajo, mi jefa me vio inquieta, cortando hilos a la hora de mi break o coordinando unos pedidos. Me aumentó el sueldo. Creyó que con eso iba dejar de vender, pero no lo hice. No me renovó el contrato. Y le agradezco que no me renovara el contrato porque es ahí que me animé a hacer mi propio negocio.

¿Te fue difícil hacerlo?

Bastante. A fines del 2016 le puse punche a mi negocio. Registré la marca y por Facebook la lancé.

¿Qué crees que cautiva a tu público?

El segmento a que me dirijo es el C y D, y la mayoría se identifica conmigo. Me encanta hacer transmisiones en vivo. Converso con ellas.

¿Eso te ha favorecido?

Mucho. Yo me pruebo mi ropa y la uso. Eso es lo que les gusta.

¿Tuviste duros momentos?

Me estafaron, me sabotearon, uf, he pasado muchas cosas. Pese a todo, he podido salir adelante y hoy tengo mi propia tienda en Gamarra.

¿Cuál es la clave de tu éxito?

Haz lo que te gusta porque lo vas a hacer con ganas. ❧