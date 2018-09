Redacción LR

Su instinto lo ha llevado a viajar por distintas partes del mundo hasta terminar en nuestro país. Carlos Álvarez es uno de los líderes de Kapital Burger, emprendimiento de hamburguesas que está dando la hora.

¿Es difícil realizar un emprendimiento familiar?

Una de las limitantes que enfrentó mi familia es que todos estábamos dispersos por el mundo y por cuestiones del universo todos coincidimos en Perú. Luego vimos que era el momento de emprender.

¿En qué países han vivido?

España, Uruguay, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Suecia, hacía como 18 años que no vivíamos en Perú. Salí de Venezuela y viví siete años en España.

¿Son buenos socios?

Considero que el mejor socio que uno puede tener en una empresa es su familia.

¿Pueden trabajar bien?

Uno siempre quiere dar más y no importa descansar. Lo que importa es lograr el objetivo y cuando estás en familia todos estamos enfocados en lo mismo.

Cuando estuviste en Europa, ¿a qué te dedicaste?

Fue una época bien bonita en que trabajé como estudiante y me dediqué a la música.

¿Qué tipo de música?

Indie, grunch, rollo bien noventero. La electrónica con el tecno. Fue una experiencia muy bonita trabajar en estudio, pero siempre he sido una persona que no está estable en un mismo sitio.

¿Piensas quedarte en Perú un tiempo y luego irte?

No pienso en el futuro. Ni siquiera pienso en lo que tengo que hacer mañana. Tengo una agenda, pero no la cumplo (risas).

Tu presente es Perú.

Sucede que los venezolanos no sabemos dónde vamos a estar mañana. Me encanta esta ciudad, me encanta la gente, he aprendido muchísimo.

Se nota. Las hamburguesas son de Oxapampa. ¿Viajaste mucho al interior?

Sí. Fuimos para allá a ver el tema del ganado; queríamos ver a los proveedores, el traslado y que nada fallara.

¿Has vivido momentos adversos con tu emprendimiento?

Claro que sí, pero tienes que perder el miedo y seguir los ideales.

Saber que el fracaso es parte del proceso...

Seguir adelante; vas a caer y te vas a levantar. Vas a ver todo lo que te ha ocurrido y te vas a reír. En Venezuela tenemos un nombre a eso que se llama “la roncha”, que es para levantarse y ver todo lo que has logrado.

¿Has pasado muchas “ronchas”?

Sí, lo hemos pasado pero disfrutado también.❧