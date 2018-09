“Es muy difícil para una mujer hacerse camino, pero yo lo hago a fuerza”

Redacción LR

Desde que se inició en el negocio turístico, a los 16 años, Ninfa Lara no ha parado y ahora es un referente para los pequeños agricultores de la provincia del Guayas, en Ecuador. Administra sus propias empresas y trabaja para empoderar a los productores de la zona a que brinden un servicio de calidad a los turistas. Su servicio forma parte de la recomendación turística de la cadena de hoteles Marriott en Guayaquil.

¿Cómo te iniciaste en el negocio turístico?

Empecé en esto como una manera de agradecerles a mis papás por haberme pagado el colegio. Como siempre me ha gustado la cocina, el arte, la pintura y la música, en el turismo aprendí a combinarlas. También aprendí a usar los recursos de mi finca para ofrecer una gastronomía auténtica de hacienda. Me contacté con agencias de turismo del país para que visiten la ruta del cacao. Yo era secretaria, mesera, cocinera y guía. Ahí pasé 5 años hasta que me gradué de la universidad y luego salí de la administración.

Si trabajaste tan duro, ¿por qué dejaste ese negocio en la finca de tu familia?

Por el machismo que se vive en la región y en mi propia familia. El que te digan: "deberías casarte, tener hijos y no andar molestando tanto" o "esas cosas no son para mujeres", son las cosas a las que una se enfrenta todos los días. Es muy difícil para una mujer, no importa el nivel de educación que tengas, hacerte camino. Yo lo hago a fuerza.

¿Cómo seguiste adelante?

Luego de salir de la administración del local familiar empezaron a llamarme personas para que asesore sus negocios. Negocios pequeños. Gente muy sencilla que me preguntaba cómo había hecho yo para llevar extranjeros a la finca de mis papás. Empecé a educarlos y a empoderarlos, porque hay mucha gente y compañías que se aprovechan de la humildad y bondad de esas personas, para pagarles una miseria por su servicio.

Ahora estás al frente de Ecuador Farm Tours.

Actualmente contamos con 25 haciendas asociadas entre arroceros, cañicultores, sembradores de piña, cacao, mango y frutas tropicales. En cada hacienda destacamos uno o dos aspectos importantes para que no haya competencia entre ellos. La mayoría de personas con las que trabajo son los hijos de los dueños de las haciendas, por eso tengo aceptación, pese a que el mundo del campo es cerradísimo con las mujeres.

Y qué dice tu familia ahora. ¿Te siguen diciendo “eso no es para mujeres”?

Sí, yo no tengo aceptación de parte de ellos y esa es la parte con la que todos los días debo luchar.

Tal vez eso te ha hecho mucho más fuerte.

Pues sí, definitivamente. Pero hay días y días. Hay días en que uno se quiebra, pero luego veo todas las cosas que he hecho y veo la gente que me quiere mucho y digo: "ellos son mi familia finalmente".❧