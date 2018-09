“En los millennials está el punto de quiebre sobre el medio ambiente”

Redacción LR

Pedro Gamio Aita, exviceministro de Energía y experto internacional, analiza el panorama actual del país con miras a la celebración del bicentenario. El especialista destaca la importancia de la participación de los jóvenes para llamar la atención de las autoridades sobre la realidad ambiental.

¿Por qué los políticos huyen de los temas ambientales?

En los últimos años la hemos maltratado mucho. Es triste decirlo, pero cuando se llega a un curul, no por méritos, desnaturaliza el sentido de la política. Para entender el tema ambiental se debe tener vocación, docencia, decencia y es urgente un cambio en todas las instituciones.

¿Existe un presupuesto para abordar proyectos de sostenibilidad?

El Estado maneja uno. Hablar de sostenibilidad es hacer referencia a una reforma que se está ejecutando, pero que todavía es tímida. Tenemos que darnos cuenta de que las instituciones deben de cumplir con el objetivo político por el que han sido creadas. Deben existir indicadores de calidad, monitoreo de resultados y meritocracia. Es fundamental recuperar la confianza del ciudadano.

¿Las obligaciones ambientales y la minería deberían tener una fiscalización más estricta?

El mundo ya no acepta la minería. El país ya ha recibido una advertencia. Existe un conjunto de observaciones para construir una inconstitucionalidad ambiental. En el Perú se maltrata el agua, suelo y aire. No se puede aceptar que se produzcan bienes de cualquier forma. Falta una política rural. Le estamos dando la espalda al campo y es un problema serio para la sostenibilidad.

¿Se ha despertado el interés por las investigaciones ambientales y de energía?

Lo hemos logrado con esfuerzo. Todavía es muy modesto. Hoy hay una línea en marcha. Concytec está haciendo un excelente trabajo, pero no hay que bajar la guardia. Existen programas de becas que deben persistir. Se tienen que traer expertos al Perú para que exista un efecto multiplicador. Tenemos que acabar con las universidades e institutos que engañan a los jóvenes.

¿Por qué debemos apostar por la energía renovable?

La energía es movimiento. Permite que nos alimentemos, movilicemos, y da calidad de vida. Si esta energía no daña, no contamina, no genera un impacto negativo sobre la naturaleza, sino más bien es 100% positiva y que ayuda al desarrollo humano, entonces, es energía renovable.

Los cursos de ambiente y energía son minoría en la malla curricular de los colegios.

El tema de educación es un tema más de cantidad y no de calidad. Se debe predicar con el ejemplo. Es cierto, deberíamos tener niños y adolescentes con una carrera técnica cuando acaben el colegio. Hace más de diez años se creó un fondo del sector energía para promover la educación. Yo quedé impresionado cuando conocí a un escolar que caminaba más de cinco horas para dar pruebas y ganar una beca para ser electricista.

En miras al bicentenario, ¿cuál sería el escenario climático del país?

La línea es preocupante. Somos un país rico en basura que enferma a nuestros niños porque no la aprovechamos. Todos los especialistas dicen que en treinta años no vamos a ser un país con gente joven, vamos a tener más carga social. Los millennials tienen una gran oportunidad y responsabilidad. En ellos está el punto de quiebre. Necesitamos que los jóvenes participen. Hoy tienen conciencia ambiental que antes no existía.❧