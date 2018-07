“Los jueces y fiscales no están haciendo bien su trabajo”

Redacción LR

Karen Schwarz no es una improvisada en el mundo de la TV. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Ignacio de Loyola y comenzó como periodista hípica. Tras ganar el Miss Perú Universo 2009, el certamen le abrió las puertas para ganarse un espacio en la televisión, donde ya cosechó muchos éxitos.

No todos saben que antes de ‘El último pasajero’ trabajaste en hípica.

Fueron mis prácticas preprofesionales en el Hipódromo de Monterrico. Ahí duré como dos años. En mi vida había pisado un hipódromo, pero fue una rica experiencia donde aprendí mucho.

¿Cómo llega la TV a tu vida?

Ganar el Miss Perú me abrió muchas puertas. Hice el casting de ‘El último pasajero’ como una azafata más. Luego, algo vieron en mí y me llamaron para ser coconductora de ‘Yo soy’. Ahí me hice conocida.

¿Esta labor te parece frívola?

Mi trabajo de conductora es igual a otro y la única diferencia es que tengo cámaras delante. No me considero ni más ni menos que nadie. He aprendido a bloquear las emociones que no suman y seguir adelante.

¿Pensaste en vivir de la TV?

Lo mío era detrás de las cámaras. Sé editar y producir, nunca imaginé conducir. Me preguntaba cómo es que llego a la TV si mi familia no está metida en entretenimiento, mi papá es marino y mamá ama de casa. Pero se me dio la oportunidad y la aproveché. Ya estoy siete años en la televisión.

¿Cómo ha sido tu vida después de tener a tu hija Antonia?

Ha sido un cambio radical y lo digo como mujer. Mi sueño siempre fue ser mamá y nunca me había sentido en un momento emocional tan fuerte como el que viví al tener a Antonia en mi vientre. Sentía que la necesitaba. En ese momento tenía a Ezio (Oliva), un buen trabajo y hermosa familia, pero me faltaba ella, el equilibrio emocional que me faltaba.

¿Tienes miedo en dejarle una sociedad donde hay feminicidios?

Debemos empoderar a la mujer. Sé que esta palabra está siendo muy utilizada, pero hay que tener claro que las mujeres deben defenderse frente a una agresión.

¿Qué sentimientos tienes al escuchar estos casos?

Es inaudito lo que estamos viviendo en el Perú. Se me escarapela el cuerpo porque uno espera que la justicia haga su trabajo, pero los jueces y fiscales no están haciendo bien su trabajo.

¿Qué aconsejas a las mamás?

Deben entender que los valores vienen de la familia, es fundamental. A veces se cree que en el colegio te enseñarán a respetar a las mujeres, eso viene de casa. ❧