María Fernanda Neyra: “Ven mi trabajo como algo frívolo o superficial, pero podemos ayudar a muchas jóvenes”

María Fernanda Neyra, más conocida en las redes sociales como Mafer, se ha convertido en una influencer gracias a que marcas apuestan por ella para promocionar sus productos a través de Instagram, Youtube y Facebook. Su corto paso por ‘Combate’ en el 2015, le ha ayudado a conseguir seguidores. Hoy ve a las redes como un trabajo y sobre todo rentable.

Estuviste en el 2015 en ‘Combate’.

Dos meses estuve, pero ya no continué porque era un reality muy exigente y de mucha fuerza. Yo no hacía ninguna actividad física. Así que imagínate (ríe). Otra de las cosas que por las que no continué fue porque muchas veces haces algo y se convierte en controversial. Es muy raro que alguien de la TV pueda trabajar con marcas reconocidas.

Al año abres tu canal de Youtube…

Sí, empecé a hacer mis videos de belleza, moda y anécdotas que tenemos con mi enamorado Hugo (García). Nos fue bien y las empresas empezaron apostar por los dos. Ambos tenemos un perfil muy bajo y eso importante para las marcas.

Ahora Instagram se ha convertido en un trabajo rentable...

Bastante. En un comienzo yo lo vi como un hobby. Ahora lo veo como un trabajo y es muy rentable.

¿Imaginaste vivir de las redes sociales?

Nunca. En el colegio fui muy tímida. Me costaba mucho hablar con algunas personas. Sin embargo, con las redes sociales he ganado mucha confianza en mí misma. Hago lo que me gusta y lo disfruto.

¿Por qué crees que las jóvenes te siguen?

Creo que les ha convencido que soy auténtica. No tengo ninguna careta en comparación con otras chicas. He creado un vínculo muy chévere con mis seguidoras.

Me hablas de una careta, ¿hay muchas influencers con esas poses?

Sí. No me llevo mal con nadie, pero me doy cuenta de qué personas son reales y quiénes no. Cuando las ves en persona son otras. Arman todo un personaje frente a Instagram, pero bueno, cada persona se maneja a su modo.

¿Eso es engañar al público?

El público se termina dando cuenta.

Ustedes llegan a muchas jovencitas y se han convertido en personajes de opinión… ¿Comentas temas de actualidad?

Si yo puedo informar sobre un tema específico lo voy a hacer, pero evito opinar porque se genera una controversia y un cargamontón.

Tienes más de un millón de seguidores en Instagram, ¿utilizarías tu imagen para hacer campañas que ayuden a la mujer?

Claro. Trabajo con un equipo y lo hemos hablado. Me gustaría participar en algunas campañas que valgan la pena.

Muchas veces a las chicas que tienen un bello rostro les dicen comentarios ofensivos o las tratan de superficiales, justamente por el trabajo que realizan, ¿te ha pasado?

A cualquier persona pública la molestan por cualquier cosa. Trato de no contestar. Y sí pues, a veces ven mi trabajo como algo frívolo o superficial, pero podemos ayudar a muchas jóvenes, tal vez promoviendo alguna campaña.