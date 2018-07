Acción Dramática

Redacción LR

Rafael Rey ha criticado que una municipalidad apoye el Festival Internacional de Artes Escénicas por la Diversidad, horrorizado con un afiche en el que sale una pareja de mujeres, alegando que eso no es cultura. Aunque al director del BCR no le guste, ese festival es cultural, y contribuye a la evolución de las mentalidades de nuestro país, como contribuye también el resto de personas que se dedican al teatro en nuestra ciudad. La cartelera limeña crece sin ayudas económicas públicas, y presenta siempre obras con mirada crítica sobre actualidad política, la Iglesia, desigualdad de género, racismo, homofobia, etc. Iniciativas culturales que intentan heroicamente contrarrestar la política de desinformación del Estado en relación a asuntos de género y memoria. Lo horroroso no es ver a una pareja de mujeres, lo horroroso es lo que está haciendo el gobierno con los nuevos textos escolares: tratar a los niños peruanos con desprecio al negarles el acceso a una verdadera reflexión sobre su sexualidad, sus derechos y su pasado. Fuerza Popular y sus amigos de grupos religiosos han hecho todo para frenar la reforma educativa y ahora han llenado los textos escolares de ideas sustentadas no con citas bibliográficas, sino con columnas y tesis universitarias que parecen haber sido escritas en el siglo XIX. Para atacar la homosexualidad, por ejemplo, se cita un texto de Rey. En Argentina aprueban el aborto y aquí promueven los valores de la virginidad femenina. El mundo avanza en igualdad y nosotros retrocedemos. Llevemos a los niños al teatro, invitémoslos a leer. Por el momento solo queda tratar de combatir la educación cavernaria y politizada del Estado con los esfuerzos culturales de los que sí hemos accedido a una educación de calidad.❧