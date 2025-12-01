Juez de la Unidad de Flagrancia ordena cinco años de cárcel para venezolano por posesión de explosivo

Al terminar su condena, será expulsado del país, con prohibición de reingreso. Fuente: Difusión.

Cinco años de cárcel efectiva fue la sentencia que otorgó el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia de Trujillo para Ángel Alexander Viva Urbina, quien aceptó su responsabilidad en la comisión del delito de tenencia ilegal de material explosivo.

El venezolano fue intervenido por el personal policial que patrullaba la zona, cuando transitaba en actitud sospechosa por la urbanización Alto Mochica. Durante el registro de sus pertenencias, se le encontró un cartucho de dinamita, por lo que fue trasladado a la Unidad de Flagrancia para las diligencias respectivas.

Tras su confesión, el magistrado de la Corte de La Libertad aceptó el acuerdo de terminación anticipada, indicando la reclusión de Viva Urbina en el establecimiento penitenciario de El Milagro, hasta julio de 2030.

Además, le fijó una reparación civil de 500 soles, la cual deberá cancelar a favor del Estado. Asimismo, indicó que, culminada su sentencia, Ángel Viva será expulsado del país y quedará prohibido su reingreso.

El delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de explosivos, se encuentra estipulado en el artículo 279º del Código Penal peruano y sanciona con penas de hasta quince años de cárcel.