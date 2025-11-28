HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Unidad de Flagrancia ordena más de seis años de cárcel a sujeto que portaba municiones de manera ilegal

Álvaro David Santiago Quiño fue sentenciado a seis años y diez meses de prisión por tenencia ilegal de municiones en Trujillo. La Corte de La Libertad dictó la pena tras su captura con dinamita y proyectiles.

Durante su detención, la policía halló una dinamita y doce municiones ocultas en un morral. Fuente: Difusión.
Durante su detención, la policía halló una dinamita y doce municiones ocultas en un morral. Fuente: Difusión.

Por un periodo de seis años y diez meses permanecerá recluido en el penal de varones de El Milagro, Álvaro David Santiago Quiño, luego que las magistradas del colegiado conformado de la Unidad de Flagrancia de Trujillo le impusieran dicha sentencia por la comisión del delito de tenencia ilegal de municiones.

Efectivos policiales capturaron a Santiago Quiño cuando este se desplazaba a bordo de una motocicleta sin placa por las inmediaciones de la Universidad Nacional de Trujillo. Tras su detención, se le encontró una dinamita y doce municiones escondidas en un morral.

Ante la revisión de las pruebas y obtener la confesión de Santiago Quiño quien afirmó la posesión de dichas municiones sin autorización ni licencia para portarlas, las juezas de la Corte de La Libertad impusieron a Álvaro Santiago 154 días multa, así como una reparación civil de 1 200 soles a favor del Estado peruano.

Además de ello, lo inhabilitaron de manera definitiva para la obtención de licencia para portar o hacer uso de armas de fuego y municiones.

Cabe indicar que el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de municiones, se encuentra tipificado en el artículo 279º -G del Código Penal peruano y sanciona con penas de hasta doce años de cárcel.

