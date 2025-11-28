Juez de Flagrancia ordena prisión efectiva y expulsión a venezolano por asaltar a vendedora ambulante

Linderwar Geler Ayala será deportado del país de manera definitiva luego de cumplir su sentencia de más de siete años recluido en el penal de varones de El Milagro, así lo dispuso el magistrado del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia.

La condena fue emitida luego de que el ahora sentenciado aceptara los cargos que se le imputaban por el delito de robo agravado, en grado de tentativa, contra una vendedora ambulante en el centro de Trujillo.

El pasado 06 de agosto, Geler Ayala golpeó y amenazó con un cuchillo a su víctima, con el objetivo de robarle sus pertenencias. Gracias a la rápida intervención de los testigos, se logró la detención del venezolano, quien con violencia intentaba agredir con el arma blanca a la agraviada.

Ante la determinación de su culpabilidad y obtener su confesión, el juez de la Unidad de Flagrancia sentenció a Linderwar Geler a siete años, dos meses y 20 días de cárcel efectiva, por lo que permanecerá recluido hasta octubre de 2032.

Además, deberá cancelar 500 soles de reparación civil a favor de su víctima y será expulsado definitivamente del país, una vez cumplida su sentencia, prohibiéndosele su ingreso a territorio peruano.