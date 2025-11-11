HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Política carga cero de la Corte de La Libertad permite atención de más de 15 mil demandas y denuncias en dos meses

La Corte Superior de Justicia de La Libertad ha atendido 15,012 demandas en solo dos meses, logrando un avance del 75% de los casos pendientes en el periodo 2023-2025.

León Velásquez agradece al personal judicial por su esfuerzo y destaca la importancia de continuar con estrategias. Fuente: Difusión.
En un esfuerzo por brindar celeridad procesal a los usuarios del servicio de justicia de la región, la Corte Superior de Justicia de La Libertad ha logrado atender, en solo dos meses, un total de 15 012 demandas y denuncias que se encontraban pendientes, y que correspondían al periodo de enero de 2023 a agosto de 2025.

Este trabajo refleja el compromiso de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de Trujillo y provincias con la política institucional “Carga Cero”, impulsada por la presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, quien informó que –en su segunda fase- esta iniciativa está brindando resultados positivos a favor de los litigantes.

En dos meses hemos conseguido un avance del 75% de la carga total pendiente existente de enero de 2023 a agosto de 2025. Agradezco a cada servidor, juez y jueza, que está mostrando su identificación con la institución, a través de la atención oportuna de los procesos que se ventilan en sus respectivos despachos”, acotó la doctora León Velásquez.

Además, mencionó que esta acción viene contribuyendo al fortalecimiento del servicio de justicia en la región, y al cambio de la percepción que tiene la población sobre la labor que se desarrollan los jueces, servidores públicos y funcionarios de la institución.

 “Estamos trabajando para mejorar nuestro sistema de justicia, sabemos que aún nos falta mucho por hacer, sin embargo, hemos iniciado con estrategias que brindan celeridad a los usuarios, y eso nos permitirá seguir demostrando que estamos comprometidos con un servicio más eficiente y transparente”, enfatizó la presidenta de la Corte de La Libertad.

Por otro lado, agradeció a la familia judicial por la labor que vienen ejecutando, la cual se ve reflejada en la atención oportuna de las demandas y denuncias, y los instó a continuar con las labores de ubicación y atención de demandas y denuncias pendientes, a fin de culminar el presente año con una real “Carga cero”.

Finalmente, la titular del distrito judicial de La Libertad mencionó que seguirán gestionando estrategias, iniciativas y proyectos, que coadyuven a impulsar la celeridad procesal en cada órgano jurisdiccional de la región

Pese a las limitaciones presupuestarias y de personal, la familia judicial se ha planteado sus propias metas, en el marco de esta política, para seguir avanzando. De mi parte continuaré con las gestiones pertinentes ante el Consejo Ejecutivo y la Presidencia del Poder Judicial, para obtener nuevas oportunidades de mejora en beneficio de la colectividad liberteña”, puntualizó la máxima autoridad judicial de La Libertad.

