HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad
Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     Boluarte se aferra su cargo pese a pedido de vacancias y crisis de inseguridad     
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos
Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     Desplome de techo en comisaría de Suquillo deja tres policías heridos     
Judicialidad

Presidenta de la Corte de La Libertad inaugura Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo

Además, juramentó a la magistrada que desempeñará funciones en dicho órgano jurisdiccional.

El evento contó con intervenciones de autoridades locales. Fuente: Difusión.
El evento contó con intervenciones de autoridades locales. Fuente: Difusión.

En una significativa ceremonia, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, inauguró el Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc. Esta nueva instancia jurisdiccional no solo facilitará la descarga procesal, sino que también agilizará la atención de los casos en toda la provincia, garantizando una justicia más rápida para los ciudadanos.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del juez decano Iván Vojvodich Tocón, quien mostró su agradecimiento a la máxima autoridad judicial de la región por buscar mejorar la eficiencia del servicio de justicia y brindar accesibilidad a los litigantes de los distritos que conforman la provincia de Pacasmayo.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, inauguró el Juzgado Civil Mixto Transitorio en Pacasmayo. Fuente: Difusión.

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, inauguró el Juzgado Civil Mixto Transitorio en Pacasmayo. Fuente: Difusión.

Durante su discurso, la titular Cecilia León expresó que este juzgado es el resultado de las gestiones desarrolladas por la Corte de La Libertad ante la necesidad de contar con un órgano jurisdiccional que coadyuve a la descarga procesal y a ofrecer un servicio de justicia más célere a los usuarios de la provincia.

Además, agradeció la predisposición del alcalde de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, Elmer León Pairazamán, para contribuir en la mejora de la administración de justicia. Asimismo, indicó que este nuevo espacio no solo alberga al Juzgado Civil Mixto Transitorio, sino también al Juzgado Civil Mixto Permanente y al Juzgado de Paz Letrado de la Corte de La Libertad.

En este evento, la autoridad edil agradeció los esfuerzos y las gestiones que viene desarrollando la presidenta de la Corte de La Libertad para fortalecer el sistema de justicia en la provincia; y ratificó su compromiso para continuar con el apoyo interinstitucional para la elaboración del expediente técnico que permita la construcción de una sede judicial moderna y acorde a las necesidades de los litigantes, en el terreno de la Corte de La Libertad, ubicado en el distrito de San Pedro de Lloc.

Este nuevo juzgado en San Pedro de Lloc facilitará la descarga procesal. Fuente: Difusión.

Este nuevo juzgado en San Pedro de Lloc facilitará la descarga procesal. Fuente: Difusión.

Posteriormente, tras el corte de cinta y develación de la placa del nuevo juzgado, la titular León Velásquez tomó juramento a la doctora María Magdalena Sánchez Cerna, que -a partir de la fecha- desempeñará sus funciones en el nuevo Juzgado Civil Mixto Transitorio de la provincia de Pacasmayo.

Finalmente, también juramentó a la jueza del Juzgado Civil Permanente, Ana María Falen Barrera, quien asumirá este órgano jurisdiccional; y las exhortó a desarrollar un trabajo eficiente y oportuno, con calidez humana y empatía, a fin de brindar un mejor servicio de justicia a la población de la zona.

Notas relacionadas
Investigan a tres policías tras pedir coima de S/1.000 a conductor en Trujillo

Investigan a tres policías tras pedir coima de S/1.000 a conductor en Trujillo

LEER MÁS
Grupo La República es designado diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el periodo 2025-2026

Grupo La República es designado diario Judicial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad para el periodo 2025-2026

LEER MÁS
Magistrada del Juzgado Superior ordena prisión preventiva para fiscal acusado de intentar favorecer a menor infractor

Magistrada del Juzgado Superior ordena prisión preventiva para fiscal acusado de intentar favorecer a menor infractor

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

LEER MÁS
Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

LEER MÁS
Corte de Tumbes dicta prisión preventiva por delito de violación sexual

Corte de Tumbes dicta prisión preventiva por delito de violación sexual

LEER MÁS
CSJ Tumbes recibe visita de monitoreo del Equipo Técnico de Oralidad Civil y acuerda medidas para acelerar la tramitación de procesos

CSJ Tumbes recibe visita de monitoreo del Equipo Técnico de Oralidad Civil y acuerda medidas para acelerar la tramitación de procesos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Futbolista con orden de captura aprovecha partido para intentar escapar de la policía, pero termina siendo arrestado

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Judicialidad

Jueces de Paz Escolares impulsan feria de servicios sociales y conciencia ambiental en Bambamarca: justicia, educación y medioambiente se unen por una comunidad más justa y sostenible

Juzgado de Oyotún–Cayaltí realiza maratón de audiencias de alimentos para garantizar justicia y celeridad procesal

Corte de Tumbes dicta prisión preventiva por delito de violación sexual

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Vacancia de Dina Boluarte EN VIVO: mayoría de bancadas votarán a favor de sacar a la presidenta del Perú

Congreso EN VIVO: Eduardo Arana se presenta ante el Pleno para responder tras atentado a Agua Marina

Vacancia contra Dina Boluarte cuenta con al menos 120 votos: las bancadas del Congreso que votarían a favor

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025