Alejandra De América y Luthy Del Perú Custodio Hernández juramentan como Legionarios Cáceristas en Chiclayo

En una emotiva ceremonia realizada en el salón social de la Respetable Logia Simbólica “Estrella del Norte Nº 29”, ubicada en la Av. José Leonardo Ortiz 495, la licenciada Alejandra De América Custodio Hernández y su hermano, el economista Luthy Del Perú Custodio Hernández, fueron incorporados como nuevos miembros de la Orden de la Legión Mariscal Cáceres – Filial Chiclayo. El acto solemne estuvo presidido por el Dr. Oswaldo Mendoza Otiniano, presidente de la filial chiclayana, quien destacó que la incorporación de ambos profesionales responde al reconocimiento de sus destacadas trayectorias académicas y profesionales, que reflejan valores de compromiso, liderazgo y servicio a la sociedad.

Alejandra Custodio Hernández, nacida en Perú el 5 de febrero de 1982, ha dedicado más de 25 años a la comunicación institucional y jurídica, convirtiéndose en una figura reconocida dentro del Poder Judicial del Perú. Su experiencia incluye haber sido Coordinadora del Órgano de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, además de desempeñarse en la Corte Superior de Justicia del Callao y en el Equipo Técnico Institucional del Código Procesal Penal (UETI–CPP). Asimismo, ha conducido el programa “Penalistas” en Justicia TV, espacio que acerca el derecho a la ciudadanía de manera clara y accesible. Su paso por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y otros proyectos sociales refuerzan su perfil como defensora de los derechos humanos y la equidad de género. Su incorporación a la Legión Cácerista simboliza el reconocimiento a una vida dedicada a la transparencia, la justicia y la comunicación efectiva.

Por su parte, Luthy Del Perú Custodio Hernández, economista con maestría en Gestión Pública y más de 20 años de experiencia en los sectores público y privado, ha representado a la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo en diversos espacios institucionales. Su nombre singular, “Del Perú”, es un rasgo distintivo que él lleva con orgullo, convirtiéndose en un símbolo de identidad y compromiso nacional. Su carrera se ha caracterizado por el liderazgo en gestión y administración, siempre vinculado al desarrollo institucional y social de Chiclayo.

La Orden que lleva el nombre del Mariscal Andrés Avelino Cáceres, héroe de la resistencia peruana durante la Guerra del Pacífico y conocido como el “Brujo de los Andes”, busca honrar a quienes, como él, defienden los valores de la patria. Su célebre frase resonó con fuerza durante la ceremonia: “El Perú será grande, el Perú será lo que debe ser, si todos nos resolvemos virilmente a engrandecerlo.” La incorporación de Alejandra y Luthy Custodio Hernández a la Legión Mariscal Cáceres – Filial Chiclayo representa un acto de trascendencia que reafirma el compromiso de reconocer a ciudadanos ejemplares que, desde sus campos profesionales, contribuyen al engrandecimiento del Perú.