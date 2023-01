Revisa el HORÓSCOPO DE HOY, martes 24 de enero. La República junto a Jhan Sandoval te traen las predicciones más acertadas para tu signo zodiacal. A partir de la lectura del tarot, el experto en vaticinios nos revela qué le depara a ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS en el amor, salud, dinero y trabajo. Conoce, además, cuál es la carta astral, planeta regente y elemento de cada uno de los signos del zodiaco.

Horóscopo de hoy, martes 24 de enero del 2023

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Hay muchas impresiones que están siendo subjetivas y te pueden llevar a tomar decisiones equivocadas en lo laboral. Antes de hacer un comentario o tomar una decisión, reflexiona.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Tendrás que dirigir un grupo laboral y la única manera de conseguir eficacia será siendo empático y cercano a cada uno de los integrantes. En lo personal, esa persona buscará la reconciliación.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Un golpe de suerte le dará un giro a tu vida profesional y económica. Tendrás una gran oportunidad en tus manos, no dudes en aceptarla. En el amor, no pases de la efusividad a la indiferencia.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Llega una buena noticia a nivel laboral. Un ascenso o una oportunidad de cambio se presentará y será positiva. En lo sentimental, no estás siendo consciente de algunos errores cometidos.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

La dirección profesional que estás tomando es positiva. No te distraigas o reconsideres cosas que no han funcionado. En el amor, contrólate. Si te dejas llevar por impulsos esa persona se alejará.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Las circunstancias que te rodearán no serán fáciles, pero si eres exigente y claro en tus metas no habrá nada que pueda detenerte. En lo sentimental, no desconfíes tanto y trata de perdonar.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24-octubre 23)

Una puerta se ha cerrado, pero hay otras que están por abrirse y serán conveniente para ti. En lo sentimental, no sobredimensiones los problemas. Ese conflicto con tu pareja podrá resolverse.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Es posible que un compañero intente culparte por algunos inconvenientes que surgirán. No pierdas el control y dialoga. Solo así entenderá que te ha señalado injustamente y sé disculpará.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Estás algo desanimado por la falta de resultados económicos que han tenido tus proyectos. No tires la toalla y mantente en pie de lucha. La constancia te dará grandes recompensas.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Tendrás buenas noticias respecto al dinero o a un tema inmobiliario. No obstante, hay un gasto que necesitas cubrir a nivel familiar y será necesario que te administres bien para solventarlo.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Ya lo tienes casi decidido. Ha llegado el momento de abandonar esa actividad que no ha resultado rentable y dirigirte a cosas diferentes. Migrar de proyecto, ciudad o país será tu planteamiento.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Tendrás un logro importante que te llevará a destacar por encima de otras personas. En lo sentimental, es posible que recibas una invitación de parte de alguien interesado en conocerte.

HORÓSCOPO DE HOY, martes 24 de enero del 2023 21:48 ¿Qué signo del zodiaco soy según mi fecha de nacimiento? Conoce la fecha que le corresponde a cada uno de los signos zodiacales, según tu día de nacimiento. SIGNO ZODIACAL FECHA DE NACIMIENTO Aries 21 de marzo al 20 de abril Tauro 21 de abril al 21 de mayo Géminis 22 de mayo al 21 de junio Cáncer 22 de junio al 22 de julio Leo 23 julio al 22 de agosto Virgo 24 de agosto al 23 de septiembre Libra 24 de septiembre al 23 de octubre Escorpio 24 de octubre al 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero Acuario 21 de enero al 19 de febrero Piscis 20 de febrero al 20 de marzo