Revisa el HORÓSCOPO DE HOY, domingo 22 de enero. La República junto a Jhan Sandoval te traen las predicciones más acertadas para tu signo zodiacal. A partir de la lectura del tarot, el experto en vaticinios nos revela qué le depara a ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS en el amor, salud, dinero y trabajo. Conoce, además, cuál es la carta astral, planeta regente y elemento de cada uno de los signos del zodiaco.

Horóscopo de hoy, domingo 22 de enero del 2023

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Tienes un tema pendiente con un familiar. Se trata de un préstamo o algo relacionado a dinero. Si piensas condicionar las formas de devolución, hazlo en un tono armonioso y conciliador.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Darle la espalda a esa persona y no escucharla complicaría más los problemas que han estado teniendo. Hoy las cosas pueden cambiar de manera favorable si tienes el deseo de reconciliarte.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Ahora que has meditado bien las cosas, eres consciente que tu actitud frente a tu pareja no ha sido la correcta. Los remordimientos y la culpa no te conducirán a nada. Búscala y discúlpate.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Quieres hacer algo para recuperar a esa persona que no sale de tu mente, pero recuerda que el interés debe de ser mutuo y no solo un deseo tuyo. Espera, aún no es el momento de acercarte.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Estás conociendo a una nueva persona, pero sigues pensando en alguien que ya pertenece a tu pasado. Haz el esfuerzo por cerrar capítulos y céntrate en esta nueva oportunidad, vale la pena.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

No tomes a la ligera los condicionamientos de tu pareja. Es posible que sienta de tu parte una falta de seriedad en tus comentarios y esto la llevaría a tomar una decisión radical. Precaución.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24-octubre 23)

Tienes una fijación en una actividad laboral y en los resultados económicos que esta te pueda generar. No estás mirando otros aspectos de tu vida y es posible que un familiar reclame tu atención.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Te vas a enterar de los comentarios malintencionados de una persona que tú conoces. Reclamar o enfrentarla solo complicaría la situación. Conviene ignorar y tomar una saludable distancia.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Has estado buscando la reconciliación, pero ahora sabes que esa persona no tiene el mismo interés que tú en mejorar las condiciones. Es el momento de mirar nuevas y mejores oportunidades.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Detente a observar tu casa y verás una serie de pendientes que dejaste de atender debido a tu agenda laboral. Hoy tendrás el tiempo necesario para ordenarte. No lo sigas posponiendo.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Ya tienes en claro qué decirle a esa persona que te gusta, pero estás a la espera que sea ella la que tome la iniciativa. No compliques las cosas por orgullo y acércate. Todo fluirá positivamente.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Esa persona que se distanció sin un motivo razonable volverá a aparecer, pero tú ya percibes lo poco conveniente que sería volver a vincularte. No cedas por sentimientos y trata de alejarte.

