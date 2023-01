HORÓSCOPO DE HOY | El experto en las predicciones del futuro Jhan Sandoval nos trae los vaticinios para este domingo 15 de enero mediante las lecturas de las cartas del tarot. Conoce qué dicen las estrellas sobre tu día en el campo del amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, domingo 15 de enero del 2023

El reconocido tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Aunque no te sientas con ánimos, no dejes de asistir a esa reunión donde agasajarán a una persona que tú quieres. Te hará bien reencontrarte con amistades, conversar y distraer tu mente.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Las personas que se están integrando a tu círculo social llegarán a ser amistades importantes. En el amor, alguien que parecía indiferente empezará a expresar el interés que tiene por ti.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Necesitas reafirmar constantemente el interés de esa persona en ti y esperas de su parte comunicación y muchas atenciones. Pero estás olvidándote que la entrega es mutua. Reflexiona.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tienes en mente hacer muchas actividades, incluso, alguna de ellas incluirá la participación de amistades. En lo sentimental, surgirá un encuentro especial con la persona que te interesa.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Desde temprano tendrás una serie de pendientes que se prolongarán hasta horas de la tarde. Luego de terminar toda la agenda tendrás deseos de descansar. Hazlo, necesitas reponer energías.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Por estar a bien con esa persona no debes de aceptar exigencias o condicionamientos que no son justos. Analiza cuál es la manera correcta de resolver las diferencias y trata de llegar a un acuerdo.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

La forma en la que tu pareja ha expresado su manera de pensar te ha generado incomodad y es posible que hoy actúes con cierta distancia. Notará tu cambio y buscará la manera de disculparte.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Tiendes a los extremos emocionales, pero últimamente te acompaña una serenidad y control interior que te permitirá resolver cualquier malentendido con tu pareja. Resaltará tu madurez.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Te ha costado salir de la dependencia que sentías por esa persona, pero ahora te sientes liberado emocionalmente. No mires atrás y espera con calma la llegada de un nuevo amor.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Tu pareja no captará ese estado de apatía y agotamiento que tienes, lo que podría afectarlo al notar tu falta de interés por realizar actividades juntos. Habla, sé claro y podrá entenderte.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

No puedes comparar a la persona que estás conociendo con ese pasado que tanto daño te ha hecho. Lo nuevo propone estabilidad y una experiencia saludable en lo sentimental. Disfrútalo.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Ya no estés tan pendiente de tus seres queridos. No puedes hacer nada ante las decisiones que cada uno de ellos tome. Enfócate en tus actividades. Hay muchas cosas personales que has descuidado.

HORÓSCOPO DE HOY, domingo 15 de enero de 2023 05:32 Ritual para atraer el dinero y la buena suerte - Agarra algunas hojas de la albahaca en tu mano, ciérrala y pídele con mucha fe a Dios y al Universo que te den mucho dinero. - Coloca otro poco de hojas de albahaca dentro de tus zapatos, para que hagan contacto con la planta de tus pies y en particular del derecho. Luego, camina como quien se dirige al éxito. - A la medianoche, comienza a saltar muy alto y repetidas veces, siempre consciente de que pisas la albahaca que te traerá el dinero en este nuevo ciclo.