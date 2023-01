Horóscopo de hoy | El experto en las predicciones del futuro Jhan Sandoval nos trae los vaticinios para este miércoles 11 de enero mediante las lecturas de las cartas del tarot. Conoce qué dicen las estrellas sobre tu día en el campo del amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de enero del 2023

El reconocido tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Tendrás que hablar de dinero y establecer acuerdos, pero es posible que sea con una persona que no resulte de tu total confianza. Analiza su propuesta y no tomes decisiones apresuradas.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Será un día positivo. Varias cosas que tienes pensadas se irán desarrollando sin ningún problema. En lo sentimental, no dudas de lo que siente esa persona por ti y propiciarás la reconciliación.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Ese pacto o sociedad que estableciste no ha sido productivo. Una persona que sabe de esta situación te dará la mano proporcionándote recursos o contactos para todo se solucione inmediatamente.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tus argumentos serán más contundentes que el de algunos compañeros. Esto sorprenderá a tus superiores, pero también generará enemigos y competencia. Conserva la humildad.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

El tiempo está pasando y esa persona que prometió entregarte resultados de su labor no se ha pronunciado. Tienes que ejercer presión y poner condiciones severas si deseas que cumpla.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Encontrarás la solución a un problema que hace días te venía preocupando. Salir de esta situación te devolverá la calma. Tu economía cambiará positivamente. Pronto saldrás de todas tus deudas.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Un compañero está cometiendo algunos errores y tratarás de orientarlo para que pueda corregirlos. En lo familiar, evita discusiones que puedan complicar las cosas que deseas realizar en equipo.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Los acuerdos que has establecido con tus compañeros se verían afectados por una persona que impondrá una forma de trabajar no favorable para la mayoría. Negocia y trata de no discutir.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Te sientes bien sin pareja y es posible que te niegues a seguir frecuentando a alguien que había comenzado a ilusionarse contigo. Cuida tus palabras y evitarás herirla. Sabes que no lo merece.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Estás mostrándote muy rígido e inflexible, especialmente con algunas personas que sientes compiten contigo. No puedes mantener esta actitud si deseas que el clima laboral mejore.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Luego de esa pelea en la que ambos se dijeron cosas muy fuertes, esa persona volverá con el ánimo de reconciliarse. Te sientes agotado de tantos altos y bajos y pospondrás tu decisión.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Una persona que trabaja contigo, pero que no tiene un cargo superior a ti actúa de una manera imponente, generando un ambiente tenso. Ha llegado el momento de comunicarlo a tus superiores.

