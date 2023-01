HORÓSCOPO DE HOY, 9 de enero de 2023. El experto en las predicciones del futuro Jhan Sandoval nos trae los vaticionios para este sábado mediante las lecturas de las cartas del tarot. Conoce qué dicen las estrellas sobre tu día en el campo del amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, lunes 9 de enero del 2023

El reconocido tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Estás acelerándote y esto no favorece a los resultados que deseas laboralmente. Contrólate y trata de evaluar cada parte del proceso para que tus avances sean realmente positivos.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Si estás sujeto a temas documentarios o legales, hoy tendrás buenas noticias y todo avanzará favorablemente. En el amor, esa persona sabrá convencerte y le darás una nueva oportunidad.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Has tenido dudas, pero finalmente aceptas formalizar esa sociedad que te proponen. Los resultados económicos serán positivos. En el amor, esa persona desea un mayor compromiso.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tu experiencia y buen manejo laboral está generando dudas en alguien que no tiene tus conocimientos. Detente a observar a tu entorno y colabora con aquellos que están en el proceso de aprender.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

No te comprometas a asistir a reuniones sociales cuando tu agenda laboral no te lo permite. Tienes muchas actividades pendientes y el día se te hará corto. Pospón la diversión, sigue esforzándote.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Un familiar te presionará a resolver un pendiente económico y tendrás que ordenar bien tus cuentas para hacerte cargo. En lo sentimental, esa persona que se distanció volverá a buscarte.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Has estado ausente del trabajo por atender asuntos de tipo familiar. Ahora tu agenda laboral estará llena de compromisos y tendrás que organizarte para que puedas manejar todo lo pendiente.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

Tienes que realizar funciones que no son de tu agrado y posponerlas no será la solución. Hoy habrá presión y mucha competencia a tu alrededor. No puedes limitarte, esfuérzate.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Recibes compensación económica luego de esa labor que ha sido tan desgastante. Invertirás ese dinero en mejorar algunas condiciones domésticas. Tu entorno familiar te lo agradecerá.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Estás preocupado por un tema económico que lograrás resolver si te animas a buscar a esa persona que sabes te ayudará. En el amor, tu pareja te dará una nueva oportunidad, aprovéchala.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Será un día tranquilo, pero una opinión de tu pareja que consideres imprudente o desatinada podría despertar tu impaciencia. No pierdas la calma y busca en el diálogo la solución.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Sabes que puedes llegar a mayores metas, pero ese proyecto que tienes en mente no es del todo conveniente. Necesitas trabajar aún más la idea y no precipitarte para que puedas acertar.