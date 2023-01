Cerca de finalizar el año y con el eclipse tan cerca, es importante conocer tu Horóscopo de hoy, 7 de enero. De la mano de Jhan Sandoval descubramos lo que el tarot y las estrellas nos tienen preparados en el amor, la salud y el dinero según tu signo zodiacal.

También conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO y PISCIS.

Horóscopo de hoy, sábado 7 de enero del 2023

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Horóscopo de ARIES hoy (marzo 21-abril 20)

Siempre te rodeas de las mismas personas y este es el motivo principal por el cual aún no conoces a nadie nuevo que llame tu atención. Asiste a lugares diferente y relaciónate más, no te arrepentirás.

Horóscopo de TAURO hoy (abril 21-mayo 21)

Tu pareja tiene la motivación para hacer cosas diferentes, pero es posible que no compartas su deseo por el exceso de cansancio. Anímate y rompe la rutina, tu relación lo necesita.

Horóscopo de GÉMINIS hoy (mayo 22-junio 21)

Ya terminó esa etapa de tensiones a nivel laboral. Ahora te dedicarás a labores que no serán tan demandantes y esto te permitirá manejarte con tranquilidad y sin estresarte. Día tranquilo.

Horóscopo de CÁNCER hoy (junio 22-julio 22)

Tú también has prometido poner de tu parte para que los problemas que has tenido con tu pareja se resuelvan y ambos se sientan más estables. De ti depende tener armonía en tu relación.

Horóscopo de LEO hoy (julio 22-agosto 23)

Aunque tengas deseos de aprovechar tu tiempo libre para descansar hay compromisos que has asumido y serán impostergables. Será un día largo, pero gratificante por todo lo que avanzarás.

Horóscopo de VIRGO hoy (agosto 24-septiembre 23)

Ciertos cambios de humor debido al estrés laboral podrían afectar a tu pareja que no está acostumbrada a notar en ti fluctuaciones. No pelees por cosas sin importancia y valora la tranquilidad.

Horóscopo de LIBRA hoy (septiembre 24- octubre 23)

Si esa persona no se comunica esto no debe de ser motivo para inestabilizarte. No le brindes a nadie el poder de manejar tus estados emocionales. Maneja tus impulsos y recupera el equilibrio.

Horóscopo de ESCORPIO hoy (octubre 24-noviembre 22)

En una conversación intrascendente se harán notar las diferencias de opinión que tienes con tu pareja. Esto no debe ser motivo para generar polémicas o conflictos mayores. Contrólate.

Horóscopo de SAGITARIO hoy (noviembre 23-diciembre 21)

Un ser querido te contará los planes que tiene sobre su futuro. Cuidado con hacer comentarios negativos o alguna crítica que lo haga dudar. Más bien, anímalo, necesita de tu apoyo.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy (diciembre 22-enero 20)

Hay actividades en casa que te resultan agotadoras y afectan tu estado emocional. Dedícate solo a aquellas que sean indispensables y trata de descansar. Necesitas reponer energías.

Horóscopo de ACUARIO hoy (enero 21-febrero 19)

Averiguarás si tu pareja ha dicho la verdad y consultarás tus dudas con su entorno. Comprobarás que no te mintió. Tendrás que disculparte por la excesiva desconfianza que has demostrado.

Horóscopo de PISCIS hoy (20 de febrero-marzo 20)

Hay muchos temas familiares y económicos que se están resolviendo, pero no te conviene contarlos a las personas que te rodean. Es posible que confíes en alguien que tiende a la intriga, cuidado.